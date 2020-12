EuroCup – Venezia, Tucci presenta la sfida contro Bourg

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni la prima partita del back to back del Taliercio con Bourg-en-Bresse. Si tratta del primo dei due recuperi: è in programma domani mercoledì 2 dicembre alle 20.45 ed è la sfida che si sarebbe dovuta disputare in Francia martedì 17 novembre.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.

“Approcciamo a questa doppia sfida in una situazione di emergenza con sette giocatori disponibili di cui due sono giovanissimi come Davide Casarin e Luca Possamai. Dobbiamo affrontare una partita alla volta, senza pensare che c’è una doppia sfida back to back. Arriviamo da una settimana di allenamenti la cui competitività è stata assicurata solo grazie alla presenza e all’impegno di molti ragazzi del nostro vivaio.

Oggi Bourg è una formazione completa, prima in Francia, con almeno tre giocatori di grande capacità realizzativa e talento come Anđušić, Scrubb e Peacock, due play di forza fisica come Wright e Allen e un pacchetto lunghi con francesi dall’ottimo tiro da tre punti e Omic unico interno. Giocano una pallacanestro molto veloce che cercheremo di contenere imponendo il nostro ritmo, non potendo contare su una panchina lunga. Saranno chiave la copertura del contropiede e la lotta a rimbalzo.

Molte volte in passato abbiamo dimostrato di saper soffrire e faremo molto affidamento su “animus pugnandi”, orgoglio e senso di appartenenza dei nostri giocatori”.

