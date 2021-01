Eurocup Virtus-Bourg: le parole dei due coach nel pre-gara

JL Bourg en Bresse vs Virtus Segafredo Bologna, EKINOX Arena, mercoledì 20 gennaio, ore 18.45.

Diretta Eurosport Player e Radio Nettuno Bologna Uno.

I convocati: Assenti gli infortunati Alessandro Pajola e Stefan Nikolic che stanno seguendo i rispettivi programmi riabilitativi. Torna disponibile Amedeo Tessitori.

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della partita: “Affrontiamo una trasferta molto importante, tosta, contro una squadra con tanto talento offensivo. Buonissimi tiratori come Andjusc, Courbyn, Peacock e con l’esperienza aggiunta nel ruolo di centro di Buva. Inoltre va sottolineata la qualità di Wright e Scrubb, pedine importantissime nel loro gioco. Non bisogna lasciarsi ingannare dal risultato maturato a Podgorica la scorsa settimana, dove hanno perso subendo tanti punti. Bourg è la squadra che ha sorpreso in maniera positiva nella prima parte di Eurocup e non sono arrivati per caso alle top 16 della competizione. Per cercare di ottenere la vittoria dovremo essere molto bravi, pronti e attenti a giocare la nostra partita difensiva.”



Le parole di Coach Vucevic alla vigilia della gara: “La nostra squadra è brava quando tutti insieme giochiamo a basket. Molte squadre di EuroCup giocano sui singoli, noi no. La Virtus è una delle migliori squadre europee, ma faremo di tutto per sfidarli”.

