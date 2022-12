Euroleague, 14^giornata | Scariolo: “Una sfida esigente contro una squadra con talento fisico ed atletico”

Virtus Segafredo Bologna vs Maccabi Playtika Tel Aviv. Palla a due domani, venerdì 16 dicembre, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Sky Sport Uno, Eleven Sports, EUROLEAGUE.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, CARLOS CORTES, ROBERT VYKLICKY.

Game time decision: Jordan Mickey.

Indisponibili: Leo Menalo, Semi Ojeleye e Awudu Abass.

Virtus Segafredo Bologna comunica che in occasione della partita di domani, venerdì 16 dicembre, contro il Maccabi Tel Aviv i cancelli della Segafredo Arena apriranno a due ore dalla palla a due, ossia alle ore 18.30.

Si invitano tutti i tifosi bianconeri ad arrivare alla Segafredo Arena con largo anticipo.

Biglietti disponibili online qui, in Casa Virtus (via dell’Arcoveggio 49/3) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e presso la biglietteria in piazza della Costituzione domani a partire dalle ore 18.00.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida con il Maccabi: “Una sfida esigente, contro una squadra di altissimo livello costruita per le Final Four, con tanto talento fisico e talento tecnico: hanno capacità di fare canestro sia in area che dall’arco dei tre punti. Hanno un grandissimo leader come Lorenzo Brown, un giocatore definitivamente inserito nello strettissimo lotto dei top player di Eurolega: è capace di fare tutto in campo ma ha ancora voglia di imparare e ha un’umiltà che mi ha impressionato e che gli ha permesso di essere mvp virtuale dell’Europeo. Sa come segnare e sa come far segnare i compagni. Noi dobbiamo recuperare le energie: abbiamo un giorno in meno in questo doppio turno e quindi la cosa più importante è il recupero fisico dal momento che abbiamo alcuni giocatori non nelle migliori condizioni. Ho apprezzo molto il contributo che ieri alcuni giocatori hanno dato nonostante siano lontani dalla migliore condizione: a loro si è aggiunto un altro giocatore che vedremo domani se sarà a disposizione. La buona notizia di ieri è sicuramente stata che ogni giocatore ha dato il suo contributo per vincere: abbiamo condiviso bene la palla e abbiamo approcciato bene in difesa per buon parte dei 40′. Domani ci sarà un altro livello in campo e dovremo tenerlo alto non per molti ma per tutti i minuti della gara contro una squadra con un tasso di talento elevato.”

Le dichiarazioni di Daniel Hackett alla vigilia della gara: “La vittoria di ieri ci può ridare fiducia ed energia dopo un momento non semplice. Affrontiamo domani una squadra che sta giocando bene: il Maccabi è un avversario sempre ostico e duro da affrontare. Dobbiamo lavorare per contenere Lorenzo Brown e le sue creazioni, per se stesso e per i compagni. Vogliamo dare il 100% in campo contento anche sul supporto dei nostri tifosi che come sempre non manca mai.”

