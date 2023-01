Euroleague 20° giornata: questo Olympiacos fa paura! 60 punti concessi e Real battuto nuovamente al Pireo

L’Olympiacos fa davvero paura, concede solamente 60 punti ad una squadra forte e di talento come il Real e lo supera per 73-60 grazie ad una fase difensiva pressochè perfetta visto anche il 12% da tre lasciato agli spagnoli. Una percentuale che la dice lunga sul come i padroni di casa hanno concesso tiri difficili e senza ritmo ad un team ormai esperto come il Real.

Primo quarto molto equilibrato dove a prevalere però sono i greci che, dopo 10 minuti, chiudono avanti per 19-15 guidati da Vezenkov e Walkup. Stesso canovaccio fino al 20′, salvo poi i padroni di casa prendere un vantaggio in doppia cifra che gli permette di guardare con più fiducia all’ultimo parziale. Nell’ultimo periodo gli ospiti tentano la rimonta ma i locali con lucidità gestiscono i possessi più importanti e portano a casa la vittoria per 73-60, contro una compagine forte e ben allenata quale il Real Madrid.

OLYMPIACOS – REAL MADRID 73 -60 (19 – 15, 36 – 28, 54 – 44)

Olympiacos Piraeus: Walkup 18, Canaan 3, Larentzakis 2, Fall 4, Sloukas 11, Vezenkov 15, Papanikolau 5, Bolomboy 2, Peters, Black 5, Mckissic 8, Lountzis NE. All. Bartzokas

Real Madrid: Causeur 3, Fernandez, Hanga 2, Hezonja 9, Deck 4, Poirier 4, Cornelie 2, Tavares 12, Lull 6, Yabusele 6, Musa 12, Ndiaye NE. All. Mateo Diez