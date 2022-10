Euroleague, 3^giornata | Scariolo: È importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio”

Zalgiris Kaunas vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, martedì 18 ottobre, ore 19.00, Zalgirio Arena (Kaunas).

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, JORDI ALIAGA, UROS NIKOLIC.

Indisponibili Shengelia e Abass.

Le parole di Coach Scariolo:“La prima settimana di trasferte è arrivata. Come accadrà spesso nel corso della stagione, entrambe le squadre avranno un giorno per preparare la partita. È importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio. Alcuni dei nostri giocatori conoscono l’ambiente della Zalgiris Arena, estremamente favorevole alla loro squadra. Dobbiamo essere concentrati sulla partita, essere in grado di affrontare la loro aggressività e rispondere nel modo giusto. Speriamo di poter mettere in campo i nostri miglioramenti. Stiamo cercando di migliorare come squadra e di essere più costanti in difesa. Dobbiamo aggiungere un paio di minuti in più di difesa estrema a ogni partita. Affrontiamo una squadra con una lunga tradizione in EuroLeague”.

Le parole di Bako prima della partenza per Kaunas:“Zalgiris sarà una trasferta difficile. Non hanno iniziato nel migliore dei modi, ma questa sarà la loro prima partita in casa, quindi dobbiamo essere pronti per una partita fisica. Nell’ultima gara abbiamo dimostrato di meritare di essere in EuroLeague, daremo il massimo per vincere a Kaunas”.

