EuroLeague All Decade Team: Bogdan Bogdanovic

Bogdan Bogdanovic è il nono giocatore inserito dalla EuroLega nella migliore squadra del decennio appena trascorso.

Bogdanovic venne reclutato dal Partizan nel 2010 ma servirono due anni prima dell’esordio nella massima competizione europea. Nel 2014 vinse il Rising Star Trophy dopo una stagione da quasi 14 punti di media (e si ripeterà l’anno successivo). Venne quindi acquistato dal Fenerbahçe con cui, in tre anni, arriva tre volte alle Final Four: per lui una EuroLega vinta nel 2017, una finale persa nel 2016 e una semifinale nel 2015.

Gli altri giocatori inseriti sono Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Kyle Hines, Sergio Llull, Juan Carlos Navarro, Georgios Printezis e Milos Teodosic.