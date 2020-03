EuroLeague All-Decade Team: Dimitris Diamantidis

La EuroLeague ha annunciato il quarto giocatore selezionato per l’All Decade Team. Si tratta della leggenda Dimitris Diamantidis.

Nel 2011 il play mancino #13 ha guidato il suo Pana al terzo titolo europeo della sua carriera (il sesto nella storia del club), battendo nelle Final Four prima il Montepaschi Siena e poi il Maccabi Tel Aviv. Nella stessa stagione fu l’unico giocatore della storia di EuroLeague a vincere il premio di MVP e di miglior difensore, oltre a concludere con il premio di MVP delle Final Four.

Diamantidis guidò i Greens alle Final Four anche l’anno dopo, ma il CSKA lo eliminò in semifinale. Diamantidis in questo decennio è stato inserito tre volte nel miglior quintetto della stagione.

Ha annunciato il ritiro nel 2016 e subito dopo il club greco gli ha ritirato il suo amato #13