EuroLeague All Decade Team: Georgios Printezis

Georgios Printezis è il quinto giocatore inserito dall’Eurolega nella miglior squadra del decennio appena trascorso.

Dopo alcuni anni all’Unicaja Malaga, Printezis torna in quell’Olympiacos in cui è cresciuto dal 2011/12. È subito determinante, portando la sua squadra al titolo di EuroLega con quel famoso game winner in finale sul CSKA dopo una rimonta pazzesca (sotto di 19 punti al 27′). Olympiacos ha difeso il titolo l’anno dopo, diventando l’unica squadra del decennio a riuscirci.

I greci sono arrivati in finale anche nel 2015 e nel 2017 (stagione in cui Printezis fu inserito nel miglior quintetto dell’anno), senza riuscire ad alzare la coppa.