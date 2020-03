EuroLeague All-Decade Team: Juan Carlos Navarro

La seconda scelta di Euroleague per la squadra del decennio va alla guardia e leggenda del Barcelona, Juan Carlos Navarro.

Il #11 del Barcelona è stato il primo nella storia ad abbattere il muro dei tremila e poi quattromila punti in Eurolega (finirà con 4152, poi battuto da Spanoulis), e detiene il record di 623 triple in carriera. Nel 2010 la squadra catalana vinse il titolo, con Navarro che venne nominato MVP delle Final Four dopo averne segnati 10 contro il CSKA in semifinale e 21 in finalissima contro l’Olympiacos.

Dal 2009/10 al 2012/13 Navarro venne inserito due volte nel primo quintetto e due volte nel secondo quintetto della stagione. Si è ritirato alla fine del 2017/18

Il primo giocatore selezionato è stato Kyle Hines del CSKA Mosca.