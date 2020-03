Kyle Hines è il primo giocatore inserito nella miglior squadra del decennio appena passato in EuroLeague.

Il centro del CSKA Mosca ha debuttato proprio nell’ottobre 2010 nel PalaLottomatica quando lui giocava nel Brose Bamberg. In dieci stagioni è apparso in dieci Final Four, vincendone quattro (due con Olympiacos e due con il CSKA).

Nel decennio è primo per rimbalzi offensivi, secondo in stoppate, terzo in rimbalzi totali e quinto in PIR