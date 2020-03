Luka Doncic è la terza scelta per la miglior squadra del decennio in EuroLeague.

La guardia slovena, campione d’Europa con il Real Madrid nel 2018, succede Kyle Hines e Juan Carlos Navarro.

Luka Doncic ha vinto il premio come Rising Star nel 2016/17 e 2017/18, l’MVP della Regular Season del 2017/18. Sempre nella stagione 2017/18, stagione magica per lui e il Real Madrid, Doncic è stato MVP delle Final Four di EuroLeague disputatosi a Belgrado contro il Fenerbahçe.