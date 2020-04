Nando De Colo è presente nella miglior squadra del decennio in EuroLega.

Il francese ha vinto 2 volte ll’EuroLeague con il CSKA Mosca (2015/16 e 2018/19).

La stagione 2015/16 è stata a dir poco perfetta per De Colo, vincitore del premio come miglior marcatore (Alphonso Ford Trophy), MVP della stagione regolare e MVP delle Final Four di Berlino.

De Colo si unisce a Milos Teodosic, Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Juan Carlos Navarro e Kyle Hines.