EuroLeague, Efes vs Virtus Bologna: il pregara con Banchi e Shengelia

Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, martedì 16 aprile, ore 20.00 Sinan Erdem Sports Hall (Istanbul).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.TV e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: SRETEN RADOVIC, CARLOS PERUGA, UROS NIKOLIC.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia del Play-in in Turchia: “L’Efes arriva al play-in sulla scia di vittorie in serie che confermano le potenzialità del loro organico. Recuperato Clyburn e ritrovata la loro ideale struttura di gioco, hanno dimostrato di saper esaltare le caratteristiche di un roster ricco di talento ed alternative. Si profila una gara durissima, da gestire con nervi saldi e feroce convinzione di avere tutte le qualità per tener testa ad un avversario di tale caratura.”

Il prepartita di Tornike Shengelia: “È probabilmente, se non, la partita più importante della stagione. Sappiamo che in questo momento sono molto forti, soprattutto quando giocano in casa. Ci aspetta una gara molto difficile, il margine di errore sarà molto ridotto e dovremo essere quasi perfetti. Per vincere questa partita dovremo cercare di giocare come una squadra”.

