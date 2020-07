EuroLeague Live: tutti i movimenti di mercato

Focus sulla nuova stagione di EuroLeague in questo articolo in cui avremo sempre tutte le squadre costantemente aggiornate live:

ALBA BERLINO

Arrivi: Simone Fontecchio (AP da Reggio Emilia), Ben Lammers (C, da Bilbao), Louis Olinde (G/AP da Brose Bamberg).

Partenze: Tyler Cavanaugh (AP/AG, a Tenerife), Rokas Giedraitis (AP, al Baskonia), Martin Hermannsson (G, a Valencia), Makai Mason (G, a Manresa), Landry Nnoko (C, free agent), Kenneth Ogbe (G, a Brose Bamberg).

Quintetto: Peyton Siva (P), Marcus Eriksson (G), Simone Fontecchio (AP), Luke Sikma (AG), Ben Lammers (C).

Squadra completa: Marcus Eriksson (G), Tim Schneider (AG), Simone Fontecchio (AP), Niels Giffey (G/AP), Ben Lammers (C), Jonas Mattisseck (G), Kresimir Nikic (C), Louis Olinde (G/AP), Luke Sikma (AG), Peyton Siva (P), Johannes Thiemann (C). All. Aito Garcia Reneses (confermato).

ANADOLU EFES ISTANBUL

Arrivi: nessuno

Partenze: Alec Peters (AG, al Baskonia).

Quintetto: Vasilije Micic (P), Shane Larkin (G), James Anderson (AP), Adrien Moerman (AG), Bryant Dunston (C).

Squadra completa: James Anderson (AP), Dogus Balbay (P), Rodrigue Beaubois (G), Bryant Dunston (C), Tolga Gecim (AP/AG), Mustafa Kurtuldum (AP), Omercan Ilyasoglu (G), Shane Larkin (G), Adrien Moerman (AG), Vasilije Micic (P), Tibor Pleiss (C), Sertac Sanli (C), Yigitcan Saybir (AP), Krunoslav Simon (G/AP), Chris Singleton (AG), Bugrahan Tuncer (P/G). All. Ergin Ataman (confermato).

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO

Arrivi: Luigi Datome (AP, da Fenerbahce), Malcolm Delaney (P/G, da Barcelona), Davide Moretti (P/G, da Texas Tech NCAA), Kyle Hines (C, da CSKA Mosca), Zach LeDay (AG/C, da Zalgiris Kaunas), Kevin Punter (G, da Stella Rossa), Shavon Shields (G/AP, da Baskonia).

Partenze: Christian Burns (AG/C, a Brescia), Drew Crawford (G, a Brescia), Amedeo Della Valle (G, a Gran Canaria), Arturas Gudaitis (C, a Zenit), Nemanja Nedovic (G, a Panathinaikos), Luis Scola (AG/C, a Varese), Kiefer Sykes (P/G, free agent).

Quintetto: Sergio Rodriguez (P), Malcolm Delaney (G), Luigi Datome (AP), Zach LeDay (AG), Kaleb Tarczewski (C).

Squadra completa: Paul Biligha (C), Jeff Brooks (AG), Andrea Cinciarini (P), Luigi Datome (AP), Malcolm Delaney (P/G), Kyle Hines (C), Zach LeDay (AG/C), Vladimir Micov (AP/AG), Riccardo Moraschini (G/AP), Davide Moretti (P/G), Kevin Punter (G), Micheal Roll (G), Sergio Rodriguez (P), Shavon Shields (G/AP), Kaleb Tarczewski (C). All. Ettore Messina (confermato).

CSKA MOSCA

Arrivi: Alexander Khomenko (G), Ivan Ukhov (G, da Parma), Tornike Shengelia (AG, da Baskonia), Nikola Milutinov (C, da Olympiacos)

Partenze: Ron Baker (P, free agent), Kyle Hines (C, a Olimpia Milano), Andrey Vorontsevich (C, Free agent), Howard Sant-Roos (AP, a Panathinaikos), Mikhail Kulagin (P, free agent), Kosta Koufos (C, free agent),

Quintetto: Hackett, James, Clyburn, Shengelia, Milutinov.

Squadra completa: Alexander Khomenko (G), Mike James (P), Darrun Hilliard (AP), Ivan Ukhov (G), Daniel Hackett (P), Semen Antonov (F), Janis Strelnieks (G), Johannes Voigtmann (C), Will Clyburn (AP), Tornike Shengelia (AG), Andrei Lopatin (AP), Nikola Milutinov (C), Nikita Kurbanov (AG). All: Dimitris Itoudis (confermato).

FC BARCELONA

Arrivi: Nick Calathes (P, da Panathinaikos).

Partenze: Malcolm Delaney (P, a Olimpia Milano), Kevin Pangos (P, a Zenit), Pau Ribas (G, a Joventut Badalona), Ante Tomic (C, a Joventut Badalona).

Quintetto: Calathes, Abrines, Higgins, Mirotic, Davies.

Squadra completa: Adam Hanga (AP), Rolands Smits (AG), Thomas Heurtel (P), Artem Pustovyi (C), Pierre Oriola (AG), Alex Abrines (G), Cory Higgins (G), Kyle Kuric (G), Victor Claver (AG), Leandro Bolmaro (G), Nikola Mirotic (AG), Brandon Davies (C). All: Sarunas Jasikevicius (nuovo).

FC BAYERN MONACO

Arrivi: Nick Weiler-Babb (G, da Ludwigsburg)

Partenze: Maodo Lo (P, a Berlino), Danilo Barthel (AG, a Fenerbahce), Greg Monroe (C, free agent), Josh Huestis (AG, free agent), Mathias Lessort (C, free agent), Ismet Akpinar (P, a Bahcesehir)

Quintetto: Bray, Weiler-Babb, Lucic, Zipser, X

Squadra completa: TJ Bray (P), Zan Sisko (P), Nick Weiler-Babb (G), Diego Flaccadori (G), Petteri Koponen (G), Nihad Dedovic (G), Vladimir Lucic (AP), Robin Amazie (AP), Sasha Grant (AP), Paul Zipser (AG), Alex King (AG), Marvin Ogunsipe (AG), Leon Radosevic (C). All: Andrea Trinchieri (nuovo).

LDLC ASVEL VILLEURBANNE

Arrivi: Moustapha Fall (C, da Turk Telekom), Kevarrius Hayes (C, da Cantù), Allerik Freeman (G, da Shenzen), Norris Cole (P, da Monaco), Matthew Marsh (AG, da Barcelona B), Paul Lacombe (AP, da Monaco)

Partenze: Charles Gaillou (G, a Dijon), Jordan Taylor (P, a Levanga Hokkaido), Livio Jean-Charles (PF, a Olympiacos), Tonye Jekiri (C, a Baskonia), Adreian Payne (PF, free agent), Davion Barry (G, free agent)

Quintetto: Cole, Lighty, Lacombe, Yabusele, Fall

Squadra completa: Norris Cole (P), Theo Maledon (P), Matthew Strazel (P), David Lighty (G), Allerik Freeman (G), Antoine Diot (G), Charles Kahudi (AP), Rihards Lomazs (AP), Guerschon Yabusele (AG), Amine Noua (AG), Matthew Marsh (AG), Moustapha Fall (C), Kevarrius Hayes (C), Ismael Bako (C). All: TJ Parker (nuovo).

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL

Arrivi: Lorenzo Brown (PM, da Stella Rossa); Danilo Barthel (AG, da Bayern Monaco), Edgaras Ulanovas (AG, da Zalgiris Kaunas), Dyshawn Pierre (AP, da Sassari), Jhonny Hamilton (C, da Darussafaka)

Partenze: Nikola Kalinic (AP, a Valencia), Luigi Datome (AP, a Milano), Derrick Williams (AG, a Valencia), Egehan Arna (AG, free agent), James Nunnally (G, free agent), Joffrey Lauvergne (C, a Zalgiris Kaunas), Malcom Thomas (AG, free agent), Kostas Sloukas (P, a Olympiacos)

Quintetto: Brown, De Colo, Ulanovas, Vesely, Hamilton

Squadra Completa: Lorenzo Brown, Danilo Barthel, Edgaras Ulanovas, Dyshawn Pierre, Jhonny Hamilton, Jan Vesely, Nando De Colo, Ergi Tripanci, Ekrem Sancakli, Leo Westermann, Melih Mahmutoglu, Ali Muhammed, Berkay Candan, Ahmet Duverioglu, Tarik Biberovic. All: Igor Kokoskov (nuovo).

KHIMKI MOSCA

Arrivi: Evgeny Voronov (G, da Zenit San Pietroburgo), Jordan Mickey (C, da Real Madrid).

Partenze: Thomas Robinson (C, free agent), Chris Kramer (G, free agent), Anthony Gill (AG,free agent), Petr Gubanov (AG, free agent), Jeremy Evans (AG, free agent), Timofej Mozgov (C, ritiro)

Quintetto: Jovic, Shved, Timma, Jerebko, Booker

Squadra Completa: Alexy Shved, Devin Booker, Janis Timma, Sergey Karasev, Viatcheslav Zaitsev, Egor Vialtsev, Andrey Desiatnikov, Jonas Jerebko, Sergey Monia, Stefan Jovic, Eugeny Valiev, Dairis Bertans. All: Rimas Kurtinaitis (confermato).

MACCABI TEL AVIV

Arrivi: Frederic Bourdillon (G, da Maccabi Rishon)

Partenze: Jake Cohen (C, free agent)

Quintetto: Bryant, Wilbekin, Avdija, x, Hunter

Squadra Completa: Elijah Bryant, Scottie Wilbekin, Othello Hunter, Sandy Cohen, Omri Casspi, Tyler Dorsey, Dori Sahar, Yovel Zoosman, Deni Avdija, Quincy Acy, Angelo Caloiaro, John Di Bartolomeo, Frederic Bourdillon, Amar’e Stoudemire. All: Ioannis Sfairopoulos (Confermato)

OLYMPIACOS PIREO

Arrivi: Aaron Harrison (G, da Galatasaray), Charles Jenkins (PM, da Stella Rossa), Giannoulis Larentzakis (G, da UCAM Murcia), Livio Jean-Charles (AG, da LCDL Asvel), Hassan Martin (C, da Buducnost Podgorica), Kostas Sloukas (P, da Fenerbahçe)

Partenze: Ethan Happ (C, a Fortitudo Bologna), Nikola Milutinov (C, a CSKA Mosca), Augustine Rubit (AG/C Zalgiris Kaunas), Brandon Paul (AP/AG, free agent), Dwight Buycks (G, free agent), Wade Baldwin (G, free agent), Taylor Rochestie (P, free agent)

Quintetto: Sloukas, Spanoulis, Papanikolau, Printezis, Ellis.

Squadra Completa: Aaron Harrison, Kostas Papanikolau, Georgis Printezis, Octavius Ellis, Charles Jenkins, Giannoulis Larentzakis, Livio Jean-Charles, Hassan Martin, Shaquille McKissic, Sasha Vezenkov, Vassilis Spanoulis, Antonis Koniaris. All: Georgios Bartzokas (confermato).

PANATHINAIKOS ATENE

Arrivi: Nemanja Nedovic (G, da Olimpia Milano), Georgios Kalaitzakis (AG, da Nevezis). All. Georgia Vovoras (Promosso ad Head Coach), Howard Sant-Roos (AP, da CSKA Mosca), Lefteris Bochoridis (G, da Aris), Zach Auguste (C, da Galatasaray), Marcus Foster (P, da Hapoel Holon).

Partenze: Tyrese Rice (P), Andy Rautins (G), Nikos Pappas (G), Ian Vougioukas (C), Ioannis Athinaiou (G, Peristeri), Konstantinos Papadakis (G), Wesley Johnson (AP), Nick Chalates (P, Barcellona), Jacob Wiley (AP).

Quintetto: Foster, Nedovic, Fredette, Sant-Roos, Auguste.

Roster Completo: DeShaun Thomas (AP), Georgia Papagiannis (C), Ioannis Papapetrou (AP), Jimmer Fredette (G), Konstantinos Mitoglou (C), Ben Bentil (C), Nemanja Nedovic (G), Georgios Kalaitzakis (AG), Howard Sant-Roos (AP) Lefteris Bochoridis (G) , Zach Auguste (C), Marcus Foster (P). All: George Vovoras (nuovo).

REAL MADRID

Arrivi: Carlos Alocen (P, da Zaragoza).

Partenze: Salah Mejri (C, free agent), Mario Nakic (AP, a Oostende), Jordan Mickey (C, a Khimki Mosca).

Quintetto: Facundo Campazzo (P), Sergio Llull (G), Gabriel Deck (AP), Anthony Randolph (AG), Walter Tavares (C).

Squadra completa: Carlos Alocen (P), Facundo Campazzo (P), Jaycee Carroll (G), Fabien Causeur (P/G), Gabriel Deck (AP), Rudy Fernandez (AP), Usman Garuba (C), Nico Laprovittola (P/G), Sergio Llull (P/G), Anthony Randolph (AG), Felipe Reyes (AG/C), Walter Tavares (C), Jeffery Taylor (AP/AG), Trey Thompkins (AG/C). All. Pablo Laso (confermato).

STELLA ROSSA BELGRADO

Arrivi: Langston Hall (P/G, da Promitheas), Jordan Loyd (P/G, da Valencia), Landry Nnoko (C, da Alba Berlino), Marko Simonovic (AP, da Unicaja Malaga), Corey Walden (P/G, da Partizan Belgrado).

Partenze: Billy Baron (G, a Zenit), Lorenzo Brown (P/G, a Fenerbahce), Charles Jenkins (G, a Olympiacos), Kalin Lucas (P/G, free agent), , Stratos Perperoglou (AG, free agent), Kevin Punter (G, a Olimpia Milano), Vladimir Stimac (C, free agent).

Quintetto: Jordan Loyd (P/G), Corey Walden (P/G), Marko Simonovic (AP), James Gist (AG), Landry Nnoko (C).

Squadra completa: Dejan Davidovac (G/AP), Ognjen Dobric (G/AP), James Gist (AG), Langston Hall (P/G), Marko Jagodic-Kuridza (AG), Nikola Jovanovic (AG/C), Micheal Ojo (C), Branko Lazic (G/AP), Jordan Loyd (P/G), Landry Nnoko (C), Borisa Simanic (AG), Marko Simonovic (AP), Corey Walden (P/G). All. Sasa Obradovic (nuovo).

SASKI BASKONIA

Arrivi: Khadeen Carrington (P, da MHP RIESEN Ludwigsburg), Tonye Jekiri (C, da ASVEL), Alec Peters (AG, da Anadolu Efes), Rokas Giedraitis (AP, da Alba Berlino),

Partenze: Ajdin Penava (AG, a Mons-Hainaut), Semaj Christon (G, a Tofas Bursa), Tadas Sedekerskis (AP, a Neptunas), Sergi Garcia (G, a Zaragoza), Nik Stauskas (P, free agent), Tornike Shengelia (AG, a CSKA Mosca), Pato Garino (AG, a Zalgiris Kaunas), Shavon Shields (AP, a Olimpia Milano), Michael Eric (C, a Turk Telekom Ankara), Artūrs Kurucs (AP, a VEF Riga).

Quintetto: Vildoza, Henry, Giedraitis, Peters, Jekiri.

Squadra completa: Luca Vildoza (G), Miguel Gonzalez (G), Pierria Henry (P), Ilimane Diop (C), Youssoupha Fall (C), Achille Polonara (AG), Khadeen Carrington (P) , Tonye Jekiri (C), Alec Peters (AG), Rokas Giedraitis (AP). All: Dusko Ivanovic (confermato).

VALENCIA

Arrivi: Derrick Williams (AG, da Fenerbahce) Nikola Kalinic (AP, da Fenerbahce) Martin Hermannsson (P, da Alba Berlino) Klemen Prepelic (G, da Joventut Badalona)

Rinnovi: Fernando San Emeterio (2021), Sam Van Rossom (2021+1), Mike Tobey (2022), Louis Labeyrie (2022), Bojan Dubljevic (2023+1)

Partenze: Brock Motum (AP, Free agent), Maurice Ndour (C, Free agent), Aaron Doornekamp (AG, a Tenerife), Jordan Loyd (G, a Stella Rossa), Alberto Abalde (AP, a Real Madrid).

Quintetto: Prepelic, Marinkovic, Kalinic, Williams, Dubljevic.

Roster attuale: Vanja Marinković (G), Louis Labeyrie (C) Sam Van Rossom (P) Mike Tobey (C) Bojan Dubljević (AG/C) Guillem Vives (P) Fernando San Emeterio (AP) Joan Sastre (AP) Martin Hermannsson (P) Nikola Kalinić (AG) Klemen Prepelič (G) Derrick Williams (AG). All: Jaume Ponsarnau (confermato).

ZALGIRIS KAUNAS

Arrivi: Steve Vasturia (P, da Rasta Vechta) Joffrey Lauvergne (C, da Fenerbahce) Patricio Garino (AP, da Baskonia) Tomas Dimsa (G, da Lietkabelis) Marek Blazevic (C da Lietuvos Rytas) Augustine Rubit (C, da Olympiacos)

Partenze: Zach LeDay (C, a Milano), Edgaras Ulanovas (AG, a Fenerbahçe), KC Rivers (G, a Zenit) e Gytis Masiulis (a Liektabelis), Jock Landale (C, Free agent).

Quintetto: Walkup, Grigonis, Garino, Hayes, Lauvergne

Roster attuale: Arturas Milaknis (AP), Paulius Jankunas (AG), Patricio Garino (AP), Thomas Walkup (G), Lukas Lekavičius (P), Nigel Hayes (AG), Paulius Jankūnas (AG), Karolis Lukošiūnas (G), Artūras Milaknis (G), Augustine Rubit (C), Martinas Geben (C), Rokas Jokubaitis (P), Marius Grigonis (AP), Marek Blaževič (C), Tomas Dimša (G), Joffrey Lauvergne (C), Steve Vasturia (P), Arnas Velicka (P), Laurynas Birutis (C) All: Martin Schiller (nuovo).

ZENIT SAN PIETROBURGO

Arrivi: Billy Baron (G, da Stella Rossa), Arturas Gudaitis (C, da Olimpia Milano), Kevin Pangos (P, da Barcelona), Alex Poythress (AP/AG da Galatasaray), K.C. Rivers (G, da Zalgiris Kaunas), Denis Zakharov (G, da Enisey Krasnoyarsk).

Partenze: Tim Abromaitis (AG, a Unicaja Malaga), Andrew Albicy (G, free agent), Gustavo Ayon (C, free agent), Sergei Balashow (AP/AG, free agent), Colton Iverson (C, free agent) , Anton Ponkrashow (AP, free agent), Alex Renfroe (G, a San Pablo Burgos), Evgeny Voronov (P/G, a Khimki).

Quintetto: Kevin Pangos (P), Billy Baron (G), Alex Poythress (AP), Will Thomas (AG), Arturas Gudaitis (C).

Squadra completa: Billy Baron (G), Arturas Gudaitis (C), Dmitry Khvostov (P), Kevin Pangos (P), Mateusz Ponitka (AP), Alex Poythress (AP/AG), Anton Pushkov (C), K.C. Rivers (G), Austin Hollins (G), Will Thomas (AG), Vladislav Trushkin (AP), Denis Zakharov (G), Andrey Zubkov (AG). All. Xavi Pascual (confermato).