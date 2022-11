EuroLeague, Milano-Bologna parla Scariolo: “Una delle trasferte più difficili, contro una grande squadra, di grande esperienza e fisicità”

EA7 Emporio Armani Milano vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, mercoledì 09 novembre, ore 20.30, Medionalum Forum (Milano).

Diretta Sky Sport, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: DANIEL HIERREZUELO, EMIN MOGULKOC, UROS OBRKNEZEVIC.

Indisponibile Awudu Abass. Nico Mannion, per un accordo tra il club e ItalBasket, ha raggiunto in giornata il ritiro della Nazionale a Pesaro.

Le dichiarazioni di Coach Scariolo alla vigilia della sfida con Milano:“Sicuramente una delle trasferte più difficili in Eurolega, contro una grande squadra, di grande esperienza e fisicità. Milano ha tanto potenziale soprattutto dalla linea dei tre punti. Da parte nostra dobbiamo essere coscienti di aver bisogno di giocare una grande partita per poter competere e ci siamo preparati bene, ho visto abbastanza bene i giocatori in questi due giorni. Chiaramente il miglioramento importante è quello di riuscire ad estendere i buoni minuti di pallacanestro: abbiamo avuto molti momenti di eccellente pallacanestro da entrambi i lati del campo in questa stagione ma purtroppo non siamo ancora riusciti a farlo per tutti i 40′ di una partita. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare e davanti a noi abbiamo una partita che ti obbliga a fare il salto di qualità. Dobbiamo estendere l’autonomia di pallacanestro intensa ed intelligente della nostra squadra.”

Le parole di Lundberg alla vigilia della trasferta: “Abbiamo una partita dura davanti a noi, contro una squadra che ha un alto livello di fisicità ed è molto competitiva per l’Eurolega. Noi abbiamo lavorato bene in questi giorni insieme al nostro staff: il nostro pensiero deve essere quello di vincere. Penso che andremo in campo pronti per farlo: dovremo giocare in maniera estremamente dura per provare a vincere, mettendo in campo tutta la nostra energia.”

Virtus.it