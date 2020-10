Euroleague, rinviate tre partite: per Olimpia Milano niente trasferta russa

La Turkish Airlines EuroLeague ha deciso di rinviare tre partite di questo turno per colpa.

Come annunciato ieri, EuroLeague ha deciso che non saranno più dati 20-0 per le squadre che non riusciranno ad avere almeno 8 giocatori disponibili. Quindi due gare di giovedì ed una di venerdì non si svolgeranno e verranno rigiocate in altra data.

Zenit San Pietroburgo contro Olimpia Milano è la prima.

Alba Berlino contro Baskonia la seconda.

Anadolu Efes Istanbul contro ASVEL Villeurbanne la terza.

Qui trovate il comunicato ufficiale di EuroLeague.