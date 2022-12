Euroleague, Scariolo: “La Stella Rossa è in un buon momento di forma, dovremo giocare con pazienza in attacco”

Crvena Zvezda mts Belgrade vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 2 dicembre, ore 18.00, Aleksandar Nikolic Hall (Belgrado).

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Action, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: MIGUEL ANGEL PEREZ, EMIN MOGULKOC, LEANDRO LEZCANO.

Non partirà alla volta di Belgrado Semi Ojeleye per un attacco influenzale. Indisponibili Toko Shengelia, Leo Menalo e Awudu Abass.

Non sarà della partita Milos Teodosic in quanto il giudice di Euroleague, ricevuto il ricorso, ha ritenuto di non sospendere la sanzione. Sul merito del ricorso si pronuncerà nei prossimi giorni, pertanto il giocatore bianconero sconterà domani il primo turno di squalifica.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida a Belgrado: “Ancora una volta siamo di fronte ad una trasferta in cui siamo in pochi. La Stella Rossa è in un buon momento di forma, non hanno ancora perso da quando coach Dusko Ivanovic ha preso in mano la squadra e penso che una delle grandi chiavi sia stata anche l’aggiunta di un grande giocatore come Vildoza. Dobbiamo andare a Belgrado consci di dover controllare l’emotività e ridurre al minimo il numero di palle perse: giocheremo contro la loro ottima difesa, con idee chiare e buone spaziature e noi dovremo prendere i giusti tiri con pazienza e allo stesso tempo senza rinunciare alle opportunità in transizione. Dovremo mostrare la migliore versione della nostra difesa contro una squadra con ottimi tiratori e lunghi atletici e versatili.”

Le parole di Bako nel pre gara della 11^giornata: “Domani sarà una partita molto fisica, contro una squadra dura in un ambiente caldo, ma siamo pronti perché abbiamo già vissuto un’esperienza simile nella scorsa gara a Belgrado. Non vogliamo ripeterla per la seconda volta e quindi dovremo rimanere concentrati e pronti”.

