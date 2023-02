EuroLeague, una delle stagioni più combattute e spettacolari di sempre

Un livello e una qualità altissima, un grande spettacolo per tutti gli appassionati del basket europeo, è la EuroLeague di questa stagione.

Tante squadre in lizza per la Final Four che assegnerà il titolo tanto ambito, ma anche tante squadre alla ricerca di un posto ai Playoffs, importantissimo per questioni di budget, onore e soprattutto partecipazione alla prossima EuroLeague. Si infatti fondamentale è per Virtus Bologna, Valencia e Partizan Belgrado, il raggiungimento dei Playoffs che permetterebbe l’automatica qualificazione alla prossima EuroLeague in quanto proveniente dalla EuroCup tramite Wildcard.

Il sito di scommesse Sisal Matchpoint prevede la vittoria finale del Barcellona a quota 4, mentre subito dietro ci sono Olympiacos e Real Madrid a quota 5, dimostrando quanto sia difficile indovinare chi si aggiudicherà la vittoria finale. Queste sono le grandi favorite, ma attenzione alle outsider come Monaco, Fenerbahçe e Efes Istanbul quotate a 9 ma squadre con grandi roster e ambizioni, assolutamente da non sottovalutare e tagliare fuori dalla corsa al trofeo finale.

Dietro le squadre citate, è pura bagarre per raggiungere i tanto sospirati Playoffs. Il Partizan di una leggenda di questa competizione come Zeljko Obradovic, le sempre competitive spagnole Baskonia e Valencia occupano i posti restanti ma con 10 giornate da giocare, tutto è ancora molto aperto. Dal Partizan, attualmente sesto, alla Stella Rossa in 13esima posizione, ci sono solo 4 punti di distanza (2 vittorie). Di mezzo troviamo grandi squadre presenti. Il Maccabi Tel Aviv, potenza israeliana con due stelle come Lorenzo Brown e Wade Baldwin IV e l’Anadolu Efes Istanbul che non ha bisogno di ulteriori presentazioni dato che è campione in carica da due anni consecutivi ed è una delle migliori squadre europee di sempre. Non sottovalutiamo lo Zalgiris Kaunas, cenerentola della competizione e con il grande stimolo delle Final Four per la prima volta ospitate proprio alla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania.

Le italiane? La Virtus Bologna è in piena lotta per i Playoffs, con gli stessi punti di Stella Rossa ed Efes e alle prese con un finale di stagione molto intenso e stimolante con tantissimi scontri diretti da vincere. L’Olimpia Milano cerca invece una missione impossibile, distante in classifica, ma con l’obiettivo di vincere più partite possibile e credere nel miracolo sportivo.

Il miglior spettacolo di pallacanestro europeo è l’EuroLeague, vedere per credere!