EuroLega, 10ª giornata: Vezenkov MVP trascina l’Olympiacos. Sergio Llull evergreen, Partizan KO

Con il calcio fermo per il mondiale l’Eurolega non ferma la sua corsa e continua a dare spettacolo con il decimo turno della stagione regolare 2022-23. Questo giovedì di basket europeo ha offerto spunti interessanti grazie a partite combattute e risultati significativi per la classifica. Ecco il nostro resoconto dei match disputati questa prima trance della decima giornata di Eurolega.

STELLA ROSSA BELGRADO 69-68 MACCABI TEL AVIV (27-18; 36-18; 50-47)

Nonostante il tentativo di rimonta finale del Maccabi, sono i padroni di casa della Stella Rossa a portarsi a casa la vittoria al termine di una sfida molto combattuta terminata con un solo punto a dividere le due squadre. I serbi partono subito bene ma fanno fatica a prendere un margine di vantaggio consistente su avversari coriacei che trovano diverse soluzioni per restare in partita. Il primo significativo tentativo di allungo della Stella Rossa arriva intorno alla meta del primo quarto quando, in seguito al canestro di Nedovic, i padroni di casa trovano il +8 sul 22-14. Il Maccabi risponde prontamente accorciando le distanze ma non trova l’aggancio. Nel secondo quarto i serbi ci riprovano trovando anche la doppia cifra di vantaggio sul 22-12 ma ancora una volta il tentativo di chiudere anzitempo la partita viene disinnescato dagli israeliani che tengono il match in equilibrio anche per tutto il terzo periodo sfiorando in più occasioni il pareggio. Negli ultimi tre minuti di gioco la Stella Rossa piazza un’8-0 di parziale che di fatto chiude i giochi e rende del tutto vana anche la rimonta finale del Maccabi che non riesce a evitare la sconfitta seppure di misura.

Stella Rossa Belgrado: Nedovic 12, Martin 11, Bentil 9

Maccabi Tel Aviv: Brown 23, Sorkin 16, Nebo 10

OLYMPIACOS 86-76 ALBA BERLINO (18-21; 39-38; 61-59)

L’Alba Berlino torna a casa dalla trasferta del Pireo contro l’Olympiacos con la settima sconfitta della sua Eurolega rimediata contro una formazione sempre più radicata ai piani alti della classifica. Sono i tedeschi a partire meglio conducendo praticamente tutta la prima frazione di gioco e anche gran parte della seconda. Il cambio di passo da parte dei greci arriva verso la fine del secondo quarto, dopo aver arginato i tentativi di fuga dell’Alba, piazzano il sorpasso sugli avversari andando all’intervallo lungo in vantaggio di un punto. Nel terzo quarto la partita è estremamente equilibrata anche se è sempre l’Olympiacos a condurre nel punteggio pur non riuscendo a mettere un margine di sicurezza tra sé e gli avversari. In avvio di quarto periodo l’Alba Berlino prova per l’ultima volta a superare gli avversari che, però, non solo resistono ma trovano anche la forza di scappare via e conquistare in relativa scioltezza la vittoria.

Olympiacos: Vezenkov 24, Papanikolaou 19, Sloukas 12, Bolomboy 12

Alba Berlino: Lo 12, Smith 12, Blatt 10, Koumadje 10

REAL MADRID 105-97 PARTIZAN BELGRADO (32-40; 54-51; 86-74)

È stata una bella partita quella che ha visto opporsi Real Madrid e Partizan Belgrado a Madrid. La partita parte subito forte con gli attacchi che prevalgono decisamente sulle difese. Il Partizan entra subito bene nel match prendendo il controllo nel punteggio ma, ovviamente, il Real Madrid non permette agli avversari di prendere il largo con facilità. Nel secondo quarto gli spagnoli alzano i giri del motore ma all’intervallo lungo sono appena tre le lunghezze a distanziarli dai serbi. La partita nel corso del secondo tempo non cala certo di intensità e, infatti, con dieci minuti ancora da giocare, il punteggio è di 86-74. Alla fine è il Real Madrid a spuntarla e a rimanere attaccato ai primi posti della classifica in attesa delle partite di domani.

Real Madrid: Llull 20, Tavares 17, Deck 15, Hezonja 15

Partizan Belgrado: Leday 20, Exum 17, Punter 16