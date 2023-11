EuroLega, 10ª giornata: Maodo Lo è da fantascienza, l’Olimpia Milano gioca una super partita a Belgrado e batte la Stella Rossa

Stella Rossa e Olimpia Milano si affrontano nella decima giornata di EuroLega, in una partita molto importante per le due squadre in cerca di solidità e di importanti punti europei.

QUINTETTO CRVENA ZVEZDA: Teodosic, Giedraitis, Davidovac, Mitrovic, Bolomboy.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Lo, Shields, Mirotic, Voigtmann, Melli.

Ritmi e punteggio basso in questo inizio di partita. L’Olimpia Milano predilige questo tipo di pallacanestro e va avanti nel punteggio con un Nicolò Melli bravo a fare la voce grossa nel pitturato e a trovare punti anche dalla lunga distanza. Pessime percentuali da 3 punti per entrambe le squadre che litigano parecchio con il canestro. L’Olimpia gioca bene ma spreca alcune palle perse banali e concede 9 tiri liberi agli avversari che restano aggrappati alla partita nonostante un primo quarto in chiaroscuro. +1 Olimpia dopo 10 minuti di gioco.

Buonissimo impatto della panchina milanese in apertura di secondo quarto. Tonut prima, Bortolani poi segnano da 3 punti dimostrando di non sentire la pressione, soprattutto per il giovane italiano con minuti importanti stasera. Maodo Lo è protagonista in questa prima parte di gara dove il tedesco segna i punti che non arrivano dal duo Shields-Mirotic. Milano prova nuovamente ad allungare sulla scia dell’ex play dell’Alba Berlino super sin qui ma arriva la reazione serba nel finale di tempo. Chi se non Milos Teodosic? L’ex Virtus si carica sulle spalle la squadra, ben aiutato da un ottimo Davidovac a quota 12. La tripla di Teodosic vale il +1 Crvena Zvezda all’intervallo, nonostante un tiro da 3 punti che non è praticamente mai entrato.

Parte forte la Stella Rossa in inizio di ripresa subito in un amen a +6. Coach Messina blocca il gioco con un timeout e al rientro in campo cambia la musica. Il solito Maodo Lo, onfire stasera, ma sopratutto Shavon Shields e Nikola Mirotic. L’ex Barça si sblocca dopo un primo tempo a quota 0 e difende molto bene, chiave della rimonta e sorpasso milanese. Continua a giocare molto bene la squadra di Ettore Messina che respinge il tentativo di rimonta dei biancorossi di Belgrado e chiude sul +7 a 10 minuti dal termine.

La Stella Rossa spreme tutte le proprie energie e ritorna sino a -4 ma l’Olimpia c’è, eccome se c’è questa sera. La partita di Maodo Lo è da fantascienza, con il tedesco che supera quota 30 punti segnati, ma soprattutto è il regista perfetto di un attacco che gira alla grande questa sera. Perfetto secondo tempo dell’Olimpia Milano che in attacco ha anche un ottimo Shavon Shields ma soprattutto che ha una solidità importante in fase difensiva. I minuti finali sono uno show dell’Olimpia Milano che chiude dilagando e tirando con percentuali altissime dal campo. Importantissima vittoria per gli uomini di Ettore Messina che puntano a tornare in zona Playoffs e che trovano la seconda vittoria consecutiva dopo l’Efes.

CRVENA ZVEZDA – OLIMPIA MILANO 71-93 (19-20, 20-18, 17-25, 14-30)

MVP BasketInside: Maodo Lo.

CRVENA ZVEZDA: Davidovac 18, Nedovic 16, Mitrovic 11, Teodosic 8, Giedraitis 7, Yago 5, Bolomboy 4, Simonovic 2, Lazarevic, Napier, Tobey.

OLIMPIA MILANO: Lo 32, Shields 19, Melli 11, Bortolani 8, Mirotic 8, Poythress 7, Tonut 6, Voigtmann 2, Hall, Hines.