EuroLega, 11ª giornata: Baskonia superiore, sconfitta casalinga per l’Olympiacos

Al Pireo si presenta il Baskonia di Ivanovic, ferito dalla sconfitta casalinga contro lo Zenit che ha interrotto la serie di due vittorie consecutive. A ricevere gli spagnoli c’è l’Olympiacos che si trova in un buon momento con tre vittorie nelle ultime cinque gare ma che deve fare i conti con cinque assenze, tra cui Harrison infortunato e quattro positivi al Covid.

Quintetto Olympiacos: Koniaris, Sloukas, Papanikolaou, Printezis, Martin

Quintetto Baskonia: Vildoza, Henry, Giedraitis, Polonara, Fall

OLYMPIACOS 76 – 90 BASKONIA (15-23; 31-47; 58-67)

Ad inizio gara è Printezis la guida dei greci con cinque punti realizzati nei primi tre minuti a cui risponde il Baskonia con Giedraitis. Il sorpasso ospite è firmato Vildoza che piazza due canestri e porta i suoi avanti di 2, 8-10, a metà primo quarto. La partita è molto equilibrata, Larentzakis e Martin segnano per l’Oly che è comunque costretto ad inseguire e non riesce mai a tornare sopra, subendo un parziale 6-0 con Peters per il 15-23 con cui si chiude il primo quarto.

L’Olympiacos soffre ad inizio secondo periodo e riesce a realizzare solo due punti con Printezis, soffrendo in difesa e permettendo al Baskonia di scappare via, con il break da 10-2 chiuso dalla tripla di Polonara al 15′. I tiri liberi a segno di Papanikolaou e il canestro di McKissic provano a scuotere la squadra del Pireo che, però, non riesce a contenere gli attacchi avversari con un altro break chiuso ancora da Polonara dall’arco per il +22 ospite, 21-43. Se difensivamente l’Olympiacos soffre, in attacco comincia a prendere ritmo nel finale di tempo, riuscendo a risalire fino al -16, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 31-47.

Al rientro dalla pausa lunga i primi punti sono di Henry ma l’Olympiacos rientra forte e nei primi tre minuti si riporta sul -10, con Printezis e Sloukas. Negli ospiti è sempre Henry a dare continuità offensiva e i greci hanno difficoltà a tornare a contatto, nonostante cominciano a vedersi i primi tentativi di rimonta della squadra di casa. Nella seconda metà del periodo tanti tiri liberi a segno per le due squadre e il canestro del solito Printezis che chiude il terzo quarto sul 58-67, con i suoi sotto di 9.

Le speranze di rimonta dell’Olympiacos nell’ultimo periodo si fermano praticamente ai tiri liberi a segno di Martin al 31′. Il Baskonia ha voglia di chiudere il match e non dà alcun spazio ai greci per provare a rimontare. Un break da 10-0 per gli ospiti non lascia più spazio ad interpretazioni, 60-77 a sei minuti dalla fine e gara compromessa definitivamente per l’Oly. La squadra di Bartzokas prova a rendere almeno meno grave il passivo e riesce a risalire fino al -10, con quattro punti consecutivi di McKissic. Ma negli ultimi minuti i baschi, con Henry e Peters, allungano nuovamente e la tripla di Polonara allo scadere fissa il punteggio finale sul 76-90.

Tabellino

Olympiacos: Nikolaidis, Larentzakis, Koniaris, Spanoulis, Sloukas, Martin, Printezis, Papanikolaou, Jenkins, Christidis, McKissic

Baskonia: Raieste, Vildoza, Jekiri, Henry, Sedekerskis, Diop, Fall, Peters, Dragic, Giedraitis, Polonara, Kurucs