EuroLega, 11ª giornata: La Virtus Bologna dura un tempo a Belgrado. Vildoza, Mitrovic e Dobric trascinano la Stella Rossa

Stella Rossa e Virtus Bologna aprono il venerdì di EuroLega, valido per l’undicesima giornata della Regular Season. Gli uomini di Sergio Scariolo volano a Belgrado con 3 assenze importantissime come quelle di Teodosic, Ojeleye e Shengelia. La Stella Rossa prova a continuare il suo momento magico dopo l‘arrivo in panchina di Ivanović.

QUINTETTO STELLA ROSSA: Vildoza, Lazic, Dobric, Bentil, Kuzmic.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Cordinier, Mickey, Jaiteh.

Ottimo inizio della Virtus Bologna, che nonostante le assenze pesanti (Teodosic, Ojeleye e Shengelia) mette subito in chiaro che è venuta al Pionir per vincere. Le V nere scavano subito un buon vantaggio che raggiunge la doppia cifra con vari protagonisti. Ritrovato Weems, molto bene come Marco Belinelli, impiegato oggi e senza paura dall’alto della sua grande esperienza e personalità. Il finale di quarto però vede la Stella Rossa rimontare trascinata da un Vildoza spumeggiante e da un buonissimo Markovic, ex di giornata.

La Virtus inizia bene il secondo quarto ma, come ampiamente pronosticabile, soffre quando si devono allargare le rotazioni con le assenze importanti. Jaiteh è molto buono in post, confermando il suo ottimo stato di forma, ma è punito da alcuni falli evitabili. La Stella Rossa reagisce di grande forza ed è trascinata da un monumentale Luca Vildoza. L’argentino fa 4 su 4 da 3 punti e aiutato dal talento offensivo di Nedovic, è vantaggio Stella Rossa. All’intervallo è 42-41 per i serbi.

La Stella Rossa parte bene nel secondo tempo. Vildoza, tornato un vero top player in EuroLeague dopo l’esperienza NBA, continua a mostrare il suo enorme talento offensivo, un vero grattacapo per la difesa Virtus. Buonissima prestazione di Luka Mitrovic, jolly in grado di fare di tutto e di più nel campo e sempre pronto a ricevere gli assist dei compagni e di Ognjen Dobric, ispiratissimo stasera. La Virtus sbanda, soffre la bolgia di Belgrado, e nonostante un buon impatto del duo Mickey-Jaiteh, è sotto di 12 punti a 10 minuti dal termine.

Dobric è caldissimo in questa serata e continua a punire la difesa Virtus, vera spina nel fianco per gli uomini di Sergio Scariolo e candidato ad MVP con Luca Vildoza. Bologna ci prova ma si fa sempre più dura, col cronometro che corre e il punteggio che vede la squadra italiana crollare oltre le 15 lunghezze di svantaggio. La Virtus non riesce più a rientrare, alza bandiera bianca e aspetta il termine di una partita che ci si aspettava dura e lo è stata anche a causa delle pesantissime assenze. Prossima settimana, venerdì sera la Virtus andrà al Pireo per sfidare una corazzata dell’EuroLega come l’Olympiacos.

STELLA ROSSA – VIRTUS BOLOGNA 83-74 (17-23, 25-18, 25-14,

MVP BasketInside: Ognjen Dobric

STELLA ROSSA: Dobric 17, Vildoza 16, Bentil 12, Mitrovic 12, Holland 5, Nedovic 5, Martin 4, Petrusev 4, Lazic 3, Markovic 2.

VIRTUS BOLOGNA: Jaiteh 15, Mickey 11, Cordinier 10, Weems 10, Mannion 8, Pajola 7, Hackett 6, Belinelli 4, Lundberg 2, Bako 1.