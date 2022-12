EuroLega, 11ª giornata: Olimpia Milano, a Vitoria arriva la settima sconfitta consecutiva. Darius Thompson trascina Baskonia

L’Olimpia Milano vola a Vitoria per affrontare il Baskonia e tentare di interrompere la striscia negativa che la vede all’ultimo posto attualmente in EuroLega. La classifica è però corta e riscattarsi oggi sarebbe importantissimo per gli uomini di Ettore Messina.

QUINTETTO BASKONIA: Thompson, Howard, Giedraitis, Hommes, Kotsar.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Mitrou-Long, Hall, Luwawu-Cabarrot, Melli, Davies.

Solo errori nei primi due minuti di gioco, ma è il lettone Giedraitis a sbloccare il punteggio in favore dei padroni di casa. L’Olimpia fatica molto a trovare punti, colpita da due triple di Daulton Hommes. L’ex Cremona punisce le scelte difensive di Milano, aggrappata a Brandon Davies, partito titolare e autore di un buon inizio dopo il SV della partita col Fenerbahçe. L’Olimpia si ferma per un’eternità a quota 7 mentre il Baskonia preme sull’acceleratore scavallando la doppia cifra di vantaggio. I liberi di Hines muovono il punteggio, ma è un pesante 24-9 dopo 10 minuti di gioco. Brutta botta alla testa per Luwawu-Cabarrot, il quale “subisce” un brutto bernoccolo ed è costretto ad uscire dalla partita.

Nel secondo quarto l’Olimpia prova a scuotersi, nonostante le evidenti difficoltà soprattutto a livello psicologico. Naz Mitrou-Long prova a prendersi maggiori responsabilità, indispensabile senza l’infortunato Kevin Pangos. Melli e Davies ci provano lottando sotto canestro e trovando anche buoni tiri. Baskonia gestisce bene il vantaggio, rischiando non molto e nonostante le difficoltà offensive in questo quarto, riesce a chiudere avanti di 11 punti, con soli 38 punti segnati sul tabellone.

L’Olimpia Milano apre il secondo tempo con 2 triple, prima di Hall poi di Davies per il -5 che restituisce morale e speranza. Però i soliti alti e bassi colpiscono la squadra di Messina. Nel momento di massimo sforzo sul -5, l’Olimpia subisce 3 triple consecutive con Markus Howard grande protagonista e super in questa prima parte di EuroLega. Milano non riesce a fare canestro con continuità, grande problema di questa serata e non solo nell’inizio di stagione europea. L’orgoglio riporta l’Olimpia dal -16 al -9, con un Davies molto positivo in attacco anche se molto nervoso nel finale di quarto.

Buonissima la partita di Darius Thompson. L’ex Brindisi gioca con una grande maturità, flirtando con la doppia doppia e gestendo il gioco del Baskonia con grande personalità e carattere. L’ultimo quarto di Milano è una resa totale, con la squadra che non ci crede più ed è colpita dalle triple e dalle giocate di Darius Thompson e Pierria Henry. Altra brutta sconfitta per l’Olimpia che sembra non riuscire a trovare una soluzione alla crisi europea, con la settimana sconfitta consecutiva in EuroLega.

BASKONIA – OLIMPIA MILANO 78-62 (24-9, 14-18, 16-18, 24-17)

MVP BasketInside: Darius Thompson

BASKONIA: Thompson 15, Hommes 11, Henry 9, Howard 9, Kotsar 7, Giedraitis 6, Marinkovic 6, Costello 5, Enoch 4, Diez 3, Kurucs 3.

OLIMPIA MILANO: Davies 23 (12 rimbalzi), Hall 14, Melli 7, Baldasso 6, Voigtmann 4, Alviti 2, Baron 2, Hines 2, Luwawu-Cabarrot 2, Mitrou-Long.