EuroLega, 12ª giornata: Cska col pilota automatico, Olympiacos male nei quarti centrali

CSKA MOSCA 80-61 OLYMPIACOS (20-19, 19-10, 17-9, 24-23)

Vittoria mai in discussione per i campioni in carica del Cska Mosca, che battono senza troppi patemi d’animo un Olympiacos volenteroso ma smarritosi nei quarti centrali (appena 19 punti a referto nei 20′ in questione). Basta un filo di gas ai russi per mettere la partita sui giusti binari: dopo un primo quarto equilibrato (20-19), gli uomini di Itoudis legittimano il vantaggio nel secondo, andando al riposo con la doppia cifra di vantaggio (39-29). L’Oympiacos non si riprende e al massimo rientra fino al -9, in una serata in cui steccano i primi violini e l’attacco spara a salve (6/24 da 3 alla fine). Il Cska, pur senza strafare, continua ad allungare il vantaggio toccando anche il +22 e mettendo la partita in ghiaccio già nei primi minuti dell’ultimo quarto.

La cronaca: inizio aggressivo degli ospiti, che beneficiano del buon inizio di Martin (4 punti in un amen) e con la tripla di Sloukas (a quota 5) trovano il 6-11 al 5′. Con la tripla di Papanikolaou i reds vanno anche a +8 (9-17), ma l’ecletticità di Shengelia mette in difficoltà i lunghi di Itoudis, con il georgiano che punisce la difesa ospite con due triple consecutive che riportano velocemente il Cska a un possesso dalla parità (15-17). A cavallo tra primo e secondo il quarto l’Olympiacos rallenta e perde lucidità in attacco, permettendo al Cska di sorpassare e di piazzare il parziale di 8-0 che dà ai padroni di casa il massimo vantaggio sul +7 (28-21). Larentzakis sfoggia la specialità della casa, rubando palla e concludendo in contropiede per interrompere l’emorragia dei greci, incapaci però di accendersi e costretti alla doppia cifra di vantaggio all’intervallo (39-29), nonostante il Cska abbia percentuali dal campo tutt’altro che brillanti (il 35% scarso). A pesare, al momento, sono i 12 liberi – di cui 10 correttamente convertiti -concessi ai padroni di casa, contro gli appena 4 concessi dal Cska all’Olympiacos.

In apertura di terzo quarto un’ottima circolazione di palla offre la tripla aperta a Papanikolaou (41-32), a cui Hackett replica immediatamente, ed è ancora una sua tripla, qualche possesso più tardi, a dare il nuovo massimo vantaggio ai russi, ora a +15 (49-34). Il canovaccio della partita è pressochè immutato: il Cska fa la partita, l’Olympiacos ha qualcosa dai suoi singoli ma è troppo in difficoltà in attacco per pensare a una rimonta. Le due triple conseguenti di Voigtmann e James rischiano poi di affossare i greci, che perdono anche coach Bartzokas per doppio tecnico e si trovano a dover rimontare 18 punti al principio dell’ultimo quarto (56-38). 4 punti consecutivi di Bolomboy spingono il Cska a +22 (60-38), con la partita ormai chiaramente indirizzata le difese allentano la presa permettendo un quarto più frizzante. Con la tripla di Jenkins l’Olympiacos rosicchia qualcosa (64-46), il 2+1 di James e la bomba di Antonov ridanno il vantaggio oltre la doppia cifra di vantaggio al Cska (72-49), che può mettere il pilota automatico fino alla sirena finale, che arriva sull’80-61.

CSKA MOSCA: Bolomboy 8, Khomenko, James 16, Hilliard 7, Ukhov 6, Hackett 8, Antonov 5, Voigtmann 6, Clyburn 2, Shengelia 10, Milutinov 4, Kurbanov 8.

OLYMPIACOS: Charalampopulous ne, Larentzakis 2, Spanoulis 5, Sloukas 5, Martin 10, Vezenkov 2, Printezis 10, Papanikolaou 6, Jean Charles 9, Jenkins 3, Ellis 2, McKissic 7.