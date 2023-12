EuroLega, 12ª giornata: il Real sbanca il Pireo nel rematch della finale della passata stagione

OLYMPIACOS PIREO 71 – 77 REAL MADRID (36-37)

(19-23; 17-14; 21-24; 14-16)

Il big match del Round XII di Turkish Airlines Euroleague vede il Real Madrid (10-1, I) far visita all’Olympiacos (6-5, V) per un rematch della scorsa finale, che aveva visto il trionfo blanco grazie ad una mandarina di Llull sulla sirena.

QUINTETTO

Olympiacos: Walkup, Canaan, Peters, Papanikolau, Fall.

Real: Causeur, Campazzo, Musa, Ndiaye, Tavares.

Partono meglio i blancos che toccano il +7 a tre giri di lancette dalla fine del primo quarto grazie al notevole impatto interno di Tavares (già 9 punti nel primo quarto). Mateo azzecca la scelta difensiva di “passare in terza” nei pick&roll con Walkup da palleggiatore: il play dei greci manda sul ferro le prime 4 conclusioni da oltre l’arco e l’intero attacco red non trova ritmo. nel secondo quarto però si accende Larentzakis (2/2 dalla distanza) e grazie anche a qualche rimbalzo offensivo gli uomini di Bartzokas si rifanno sotto.A mantenere avanti i blancos all’intervallo ci pensa Hezonja con alcune giocate di pura classe. Da segnalare il ritorno in campo di Carlos Alocen dopo 21 mesi di assenza dai parquet europei (rottura LCA ginocchio sinistro).

Il terzo quarto inizia frammentato, con tanti falli in entrambe le metà campo a spezzare il flusso del gioco. Ma la qualità dei roster fa sì che il livello dello spettacolo non cali: Musa entra “in striscia” e tocca quota 18 già al minuto 27 con quattro triple realizzate – tre delle quali da skip pass visionari di Campazzo (già 8 assist). I greci però non mollano e trovano buone soluzioni con Peters e Canaan. Il quarto si chiude con una mostruosa stoppata stile “muro” della pallavolo di Poirier su Milutnov sul punteggio di 57-61.

Con gli ultimi 10’ che scorrono sul cronometro si entra in “zona Walkup”: il play statunitense è subito incisivo con una tripla ed un floater in rapida successione che accendono il Pireo. I reds alzano notevolmente l’intensità difensiva e si rifanno sotto; a metà ultimo quarto Mateo è costretto al timeout sul minimo vantaggio (68-69). La risposta della formazione ospite è positiva e viene nuovamente scavato un piccolo gap dalle giocate di Campazzo, Tavares e Musa. Walkup non ci sta e ad 1’ dalla sirena trova la tripla del -4 (71-75). Campazzo sbaglia ma sul ribaltamento di fronte Tavares stoppa MkKissic e Llull subisce fallo. Il 2/2 a gioco fermo dell’ ”areolpano di Mahon” mette la parola “fine” al match e consegna il successo al Madrid, che prosegue il suo percorso in vetta in questa regular season.

MVP Basketinside: Dzanan Musa – il bosniaco è l’assoluto protagonista della gara con 23 punti (2/4, 5/7, 4/4) e giocate decisive nei momenti chiave.

TABELLINI

OLYMPIACOS: Walkup 17, Canaan 7, Lountzis 1, Larentzakis 9, Papas n.e., Fall 10, Papanikolau 8, Brazdeikis 2, Peters 8, Milutinov 4, Sikma, McKissic 5. All. Bartzokas.

REAL: Causeur, Fernandez n.e., Abalde n.e., Campazzo 9 e 9 assist, Hezonja 18, Alocen, Deck 5, Poirier, Tavares 11, Llull 6, Ndiaye 5, Musa 23. All Mateo.

immagine di copertina: profilo X ufficiale Real Madrid Baloncesto