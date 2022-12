EuroLega, 12ª giornata: L’Asvel espugna Barcellona, vittorie per Baskonia ed Efes

ZALGIRIS KAUNAS 60 – 86 ANADOLU EFES (19-25; 33-33; 48-63)

L’Efes continua a macinare vittorie e scala ancora la classifica grazie all’agevole vittoria a Kaunas. I turchi dominano sin dall’inizio e già nel primo quarto si spingono oltre la doppia cifra di vantaggio, 8-19 con il canestro di Pleiss al 5′. Cavanaugh spinge i suoi e rimette in corsa i padroni di casa, anche visto il brutto secondo periodo per l’Efes che colleziona appena otto punti in dieci minuti e subisce la rimonta dello Zalgiris, capace di impattare a quota 33 per chiudere la prima metà di contesa. La squadra turca si riaccende al rientro dagli spogliatoi e ne mette 30 nel terzo periodo, con Clyburn e Beaubois grandi protagonisti. Lo Zalgiris non reagisce stavolta e viene travolto dall’onda turca, con un -26 alla fine della partita, 60-86.

Tabellino

Zalgiris: Cavanaugh 15, Ulanovas 9, Brazdeikis 9

Efes: Beaubois 20, Micic 19, Clyburn 17

Credits: Twitter Account Zalgiris Kaunas

BASKONIA 78 – 53 BAYERN MONACO (17-10; 44-30; 55-42)

Nessun problema per il Baskonia che doma il Bayern alla Buesa Arena e si porta a casa la vittoria con il 78-53 finale. Nel primo quarto gli spagnoli controllano il vantaggio, Henry e Giedraitis subito caldi al tiro, ma dal +7 si passa al +14 nel secondo periodo con Costello e Marinkovic che martellano il canestro del Bayern. La squadra di Trinchieri non riesce a fermare gli attacchi del Baskonia e va al riposo sotto 44-30. Nel terzo periodo il Bayern prova ad accorciare, Obst riporta i suoi sotto i dieci punti di svantaggio, ma ancora Costello e il primo canestro del match di Thompson valgono il 55-42 dopo 30′ di gioco. Finale a senso unico, gli spagnoli allungano, il Bayern segna poco più di dieci punti e crolla fino al -25 finale.

Tabellino

Baskonia: Costello 14, Henry 14, Enoch 10

Bayern: Obst 12, Winston 10, Gillespie 8

Credits: Twitter Account Baskonia Basket

BARCA BASKET 74 – 75 ASVEL LYON (15-21; 46-40; 62-57)

Sorpresa al Palau con l’inaspettata sconfitta del Barça che tracolla nell’ultimo periodo e perde contro l’Asvel. La squadra francese è in partita nei primi due quarti, nonostante siano i catalani a controllare il match e con Fall, Jackson e De Colo risponde ai canestri di Mirotic e Laprovittola riuscendo a rimanere sotto di appena sei punti al 20′, 46-40. Il terzo periodo non permette al Barça di scrollarsi di dosso gli avversari, che rispondono colpo su colpo e tornano più volte sul -4 con Fall e Tyus, per poi andare 62-57 a dieci minuti dal termine. Il pareggio è nell’aria e arriva al 34′ con Fall che, un minuto dopo, confeziona il sorpasso Asvel. Il Barça è in difficoltà ma riesce ad arrivare sopra di 1, 74-73 con Laprovittola. I catalani, però, non avevano considerato di dover fare i conti con De Colo che sulla sirena insacca il canestro della vittoria. Sorpresa Asvel, 74-75 a Barcellona.

Tabellino

Barça: Mirotic 17, Laprovittola 14, Kuric 13

Asvel: De Colo 19, Fall 14, Jackson 10