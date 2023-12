EuroLega, 12ª giornata: L’Olimpia Milano spreca 6 punti di vantaggio a 60 secondi dal termine. Prima Ibaka poi Edwards consegnano la vittoria al Bayern Monaco

Olimpia Milano alla ricerca della riscossa in EuroLega, riscossa che passa per il campo del Bayern Monaco. Gli uomini di Pablo Laso sfidano un’Olimpia in difficoltà, con 2 punti che sarebbero puro ossigeno in EuroLega.

QUINTETTO BAYERN MONACO: Edwards, Weidemann, Bonga, Booker, Ibaka.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Lo, Tonut, Shields, Poythress, Melli.

Parte bene l’Olimpia Milano con Shavon Shields e Stefano Tonut subito protagonisti, dentro la partita e molto concentrati. Poythress si fa sentire sotto canestro ma il Bayern risponde con Serge Ibaka, in grande forma in questo momento e reduce da una grande partita contro la Virtus. Il big man di passaporto spagnolo segna, anche dalla lunga distanza, ma l’Olimpia comanda nel punteggio. Bene anche Nicolò Melli sia in difesa che in attacco. L’Olimpia prova a scappare ma il Bayern ricuce lo strappo e si riavvicina con il duo Edwards-Ibaka. Il finale di quarto è targato Devon Hall e soprattutto è +3 per l’Olimpia Milano.

Ottimo inizio di secondo quarto per l’Olimpia. Kyle Hines è un fattore, bravissimo a trovare punti e soluzioni in un momento in cui l’attacco milanese fatica. Hines e Melli fanno la voce grossa, Shields segna da 3 ed è +7 Olimpia Milano. Come nel primo quarto, scatto Olimpia e reazione Bayern Monaco. I tedeschi prediligono una pallacanestro veloce e quando ci riescono sono molto pericolosi con Edwards e Francisco. Le due guardie e Serge Ibaka sono i protagonisti del parziale nel finale di quarto che ribalta inerzia e punteggio. +5 Bayern dopo 20 minuti di gioco.

Si invertono le parti in questo secondo tempo. Il Bayern Monaco prova a scappare e l’Olimpia Milano rincorre. Inizia forte il Bayern Monaco con i soliti protagonisti e un Weiler-Babb cinico e preciso dalla lunga distanza. Kyle Hines mette cuore e muscoli, Melli segna anche dalla lunga distanza e Devon Hall sono gli uomini in più di un Olimpia che soffre ma non molla. Shields prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma a 10 minuti dal termine è +3 Bayern.

Fortissimo inizio di quarto per l’Olimpia Milano. 7 punti consecutivi per Johannes Voigtmann e un jumper di un grintoso Diego Flaccadori segnano il sorpasso e +4 milanese. Milano cavalca un ottimo Flaccadori, che in alcune occasioni forse esagera, ma mette tanta energia in campo. Il Bayern soffre, ma risponde immediatamente. Weiler-Babb prima e Serge Ibaka poi, sono gli autori del controsorpasso per una squadra tosta che non molla mai. L’Olimpia non ci sta e con personalità si riporta avanti sempre con 2 triple, una di Shields e una di Voigtmann. Che finale punto a punto! Shavon Shields è il leader indiscusso dei minuti finali. L’ex Baskonia e Trento si carica la squadra sulle spalle e segna a ripetizione per il +6 Olimpia a 1 minuto dal termine. Il Bayern non molla, ci crede e arriva a -3 a 8 secondi dal termine. Qui arriva il miracolo di Serge Ibaka, sulla sirena per il clamoroso overtime.

L’Olimpia non si scompone e cerca di non pensare alla beffa subita con Tonut, ma di fronte c’è un Carsen Edwards onfire. L’ex Fenerbahçe si scatena e segna in ogni modo, raggiunge il trentello ma soprattutto riportando il Bayern Monaco a +7. L’Olimpia Milano termina le energie e va KO con un epilogo clamoroso considerando il +6 a 1 minuto dal termine dei regolamentari. Altro pesantissimo KO per l’Olimpia Milano che cede al Bayern Monaco di Pablo Laso dopo 45 minuti di battaglia.

FC BAYERN MONACO – OLIMPIA MILANO 91-84 (22-25, 22-14, 11-13, 21-24, 15-8)

MVP BasketInside: C.Edwards

FC BAYERN MONACO: Edwards 32, Ibaka 20 (12 rimbalzi), Weiler-Babb 14, Francisco 11, Bonga 5, Booker 5, Giffey 2, Radoncic 2, Gillespie, Weidemann.

OLIMPIA MILANO: Shields 26, Hall 10, Melli 10, Voigtmann 10, Tonut 9, Flaccadori 5, Hines 5, Poythress 4, Lo 3, Bortolani 2.