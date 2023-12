Eurolega 13ª giornata: Fuga nel secondo tempo e il Real Madrid sbanca anche il campo del Panathinaikos

Un terzo quarto di forza, all’interno di secondo tempo di sostanziale egemonia, consente al Real Madrid di aggiungere un’altra perla alla sua Eurolega e di raggiungere la 12ª vittoria in 13 giornate, la sesta in trasferta. I blancos sbancano OAKA di Atene rifilando al Panathinaikos la seconda sconfitta casalinga.

Una gara dai due volti con un primo tempo di totale equilibrio e lo strappa decisivo dei madrileni della ripresa grazie alla precisione nel tiro da tre punti e una difesa che ha tolto ossigeno ai verdi ateniesi che hanno smarrito la brillantezza avuta nei primi 20′.

Il Real è avanti nel primo quarto ma solo di un punto al 10′ (23-24), totale livellamento nella seconda frazione e squadre all’intervallo sul 55-56 per gli uomini di Mateo. Da segnalare i 22 punti di un incontenibile Kendrick Nunn che va al riposo lungo con 5/9 da due e 3/4 da tre.

Nella ripresa si gira pagina. Il Pana è avanti 51-48 e poi cambia tutto. Parziale di 0-12 per il Real sospinto dalle triple di Musa. Il divario si allarga al 62-70 con cinque punti in fila di Causeur e la nuova tripla del bosniaco. Il terzo quarto è chiuso dalla tripla di Sloukas che interrompe il lungo digiuno ateniese e dal jumper di Deck per il 55-72 del 30′.

In avvio di ultima frazione il Panathinaikos illude il suo popolo che tutto sia ancora da decidere. Parziale di 8-0 e 63-72 ma adesso nel Real irrompe Hezonja. Dopo i 13 punti segnati nel primo tempo il croato segna il 63-77 che arriva dopo la tripla di Llull mentre mancano 5′ alla fine. Il Panathinaikos capisce che è finita. La partita cala di ritmo sebbene gli uomini di Ataman cerchino di colmare il gap. Nunn segna gli unici due punti della sua ripresa (73-85) ma le triple di Rudy Fernandez e Hezonja affossano definitvamente le speranze greche e decretano la vittoria della capolista. Finale 78-90 dopo l’ennesima prestazione di grande superiorità dei blancos di Mateo.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS-REAL MADRID 76-80 (23-24, 22-22, 10-26, 23-18)

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS: Kalaitzakis, Vildoza 4, Guy, Balcerowski 3, Sloukas 6, Grant 5, Nunn 24, Lessort 18, K.Antetokounmpo, Grigonis 3, Mitoglou 15, Mantoukas. Coach: Ataman

REAL MADRID: Causeur 5, Fernandez 3, Abalde, Campazzo 8. Hezonja 19, Alocen, Deck 16, Poirier 2, Tavares 10, Llull 11, Ndiaye 2, Musa 14. Coach: Mateo