EuroLega, 13ª giornata: Mostruoso secondo tempo del Partizan, l’Olimpia spreca 15 punti di vantaggio. Milano KO a Belgrado

L’Olimpia Milano fa visita al Partizan Belgrado alla Stark Arena per un big match di EuroLega. Si sfidano due dei più grandi allenatori della storia di questa competizione, Ettore Messina e Zeljko Obradovic, 13 EuroLeghe vinte in 2.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Avramovic, Ponitka, LeDay, Smailagic, Caboclo.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Lo, Hall, Shields, Poythress, Melli.

Strappi da una parte e dell’altra in questo inizio di partita con l’Olimpia Milano che trova ottime soluzioni in attacco ma concede anche qualcosa di troppo dall’altra parte. Bruno Caboclo inizia con un super 3 su 3 da 3 punti per il quintetto alto messo in campo da Coach Obradovic. Ma l’Olimpia c’è, molto concentrata e come il Partizan con grandi percentuali dal campo. Shavon Shields segna anche lui 3 triple e Maodo Lo è bravo a trovare soluzioni contro la difesa aggressiva dei serbi. Dopo 10 minuti è +5 Olimpia Milano.

Nel secondo quarto inizia fortissimo il Partizan con il duo Punter – Smailagic a creare scompiglio nella difesa milanese e soprattutto ad operare il controsorpasso Partizan. L’Olimpia però c’è, difende forte con Nicolò Melli leader difensivo e non solo, e piazza un super controparziale di 8-0. Buona prestazione di Stefano Tonut, ma è Shavon Shields il mattatore dell’Olimpia nel primo tempo. Percentuali folli da 3 punti per il giocatore di passaporto danese che lancia la fuga milanese. Il Partizan reagisce d’orgoglio e con Kevin Punter, ma soprattutto uno scatenato Bruno Caboclo da 16 punti, chiude all’intervallo sul -5.

Il Partizan prova a rientrare subito in partita ma di fronte c’è un’Olimpia Milano tosta, concentrata e che difende fortissimo. L’attacco serbo si blocca e di fronte c’è un attacco che trova grande fiducia. Shavon Shields, ma non solo per l’attacco milanese, con ottime soluzioni da parte di Lo, Hines e Melli, super questa sera. Milano tocca il massimo vantaggio sul +15, in un momento di apparente controllo ma mai abbassare la guardia e la concentrazione contro il Partizan, soprattutto alla Stark Arena. Obradovic striglia i suoi e cambia completamente l’intensità difensiva. Milano non segna più, il Partizan piazza un super parziale di 16-2 e tutto il vantaggio è praticamente scomparso per l’Olimpia Milano. +1 con 10 minuti da giocare.

L’Olimpia Milano non riesce più a trovare soluzioni in attacco, il Partizan aggredisce su ogni pallone con grandissima intensità e con la tripla di Nunnally vola a +6. Ancora la difesa è l’arma chiave di questo pazzesco secondo tempo dei serbi, asfissiante e che non permette nessun tiro comodo all’Olimpia. Milano sbanda, accusa tantissimo il colpo e a 4 minuti dal termine vede la squadra di Obradovic scappare sul +8 con un Nunnally onfire. I minuti finali non regalano sorprese. Altra durissima debacle per l’Olimpia Milano che spreca 15 punti di vantaggio e cede ad un mostruoso secondo tempo del Partizan Belgrado.

4 vittorie, 9 sconfitte per l’Olimpia Milano in questa EuroLega e secondo KO consecutivo in questa settimana.

PARTIZAN BELGRADO – OLIMPIA MILANO 82-69 (20-25, 19-19, 22-18, 21-7)

MVP BasketInside: K.Punter

PARTIZAN BELGRADO: Punter 19, Caboclo 16, LeDay 15, Nunnally 10, Smailagic 9, Dozier 8, Andjusic 3, Ponitka 2, Avramovic, Jaramaz.

OLIMPIA MILANO: Shields 19, Lo 12, Melli 9, Tonut 8, Flaccadori 6, Hall 5, Hines 5, Voigtmann 5, Kamagate, Poythress, Ricci.