EuroLega, 13ª giornata: Poche sorprese, Real ed Efes fanno il loro dovere contro Panathinaikos e Alba

Doppio successo esterno nel giovedì di Eurolega, con Efes e Real Madrid che mantengono i pronistici sbancando Berlino e Atene.

L’Efes sbanca Berlino e bissa la vittoria di martedì chiudendo una bella settimana europea, che vede i turchi rilanciarsi nelle zone più alte della classifica. L’Efes parte forte, andando avanti di 7 punti a fine primo quarto, salvo subire la reazione tedesca. L’Alba rialza la testa e riprende il comando della gara all’intervallo, a cui segueun terzo periodo sul filo dell’equilibrio, che dona ai presenti un finale tirato fino all’ultimo possesso. Nel finale i viaggianti sono più cinici e portano a casa la gara grazie ai canestri nei momenti caldi di Larkin, autore di un’altra prova sontuosa da 32 punti e 41 di valutazione. L’ex Celtics è protagonista in una serata in cui l’Efes manda in doppia cifra cinque suoi uomini (tra cui l’ex Tortona Mika Daum), mentre all’Alba non è sufficiente la grande serata di Spagnolo (12) e Procida (16), i quali giocano bene e guidano l’attacco della propria squadra, ma senza trovare la vittoria. Sopra quota 30 anche Thiemann, che tocca anche quota 40 di valutazione, risultando il migliore per l’Alba.

Alba Berlino vs Anadolu Efes Istanbul 89-97 (15-22; 40-37; 65-64)

Alba: Procida 16, Spagnolo 12, Wetzell 2, Delow 5, Mattisseck 3, Schneider 12, Nikic 4, Koumadje 0, Rapieque 0, Thiemann 31, Bean 4, Ruf n.e.. All: Gonzalez

Efes: Larkin 32, Gazi 0, Thompson 13, Hollatz 9, Osmani 3, Oturu 10, Daum 17, Jones 13, ALtuntas n.e., Gazi n.e., Tunca n.e., Yildizli n.e. All: Can

Tutto facile per il Real Madrid, che supera il Panathinaikos a OAKA e allunga in vetta alla classifica. Mai realmente a rischio il successo per la formazione spagnola, che controlla ritmo e velocità della gara, imprimendo l’allungo decisivo nella terza frazione, grazie a un parziale importante di 24-4 nella seconda metà della stessa, in cui il Real fa vedere le sue qualità migliori, ovvero difesa e bel gioco corale. A poco serve il tentativo di rimonta greco nell’ultimo quarto, con gli ospiti che gestiscono il vantaggio fino ad aggiudicarsi il successo. Cinque uomini in doppia cifra per i Blancos, con Hezonja MVP del match. Per il Pana, priva di Guy, grande prova di Nunn e Lessort (24 e 18), che combinano per 35 punti totali, ma non sufficienti a porre un freno alla foga della squadra capolista.

Panathinaikos AKTOR Atene vs Real Madrid 78-90 (23-24; 45-26; 55-72)

Panathinaikos: Vildoza 4, Balcerowski 3, Sloukas 6, Grant 5, Nunn 24, Lessort 18, Grigonis 3, Mantzoukas 0, Mitoglou 15, Guy n.e., Antetokoumpo n.e. All: Ataman

Real: Causeur 5, Fernandez 3, Campazzo 8, Hezonja 19, Deck 16, Poirier 2, Tavares 11, Llull 10, Ndiaye 2, Musa 14, Alocen n.e. All: Mateo