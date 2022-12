EuroLega, 13ª giornata: Sasha Vezenkov incanta, l’Olympiacos vola! Asfaltato il Fenerbahçe al Pireo, +27!

Olympiacos Pireo e Fenerbahçe Beko Istanbul aprono il doppio turno di EuroLega, in quello che si preannuncia un big match tra due super potenze di questa competizione.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Edwards, Hayes, Booker, Jekiri.

Il primo tempo è una vera è propria furia della squadra di casa. L’Olympiacos parte fortissimo, andando subito oltre la doppia cifra di vantaggio con un Vezenkov dominante. Il bulgaro, in stato di forma eccezionale, domina la prima parte di gara e indirizza subito la gara in favore dei padroni di casa. Il primo quarto è un pauroso 31-11 in favore dell’Olympiacos. Il Fenerbahçe accusa il colpo e non riesce a reagire neanche nella seconda frazione nonostante ci provino Edwards e Booker. 27 punti di scarto tra le due squadre all’intervallo.

Nel secondo tempo, non cambia il copione della partita. Il Fenerbahçe prova a rientrare, ma l’Olympiacos gestisce da grandissima squadra dopo un pauroso primo tempo che ha già messo in banca la maggior parte della vittoria. Serata da dimenticare per il Fenerbahçe che trova la terza sconfitta in EuroLeague dopo le due contro Barcelona e Real Madrid. Tutto il roster a referto a segno per l’Olympiacos che con un Vezenkov così dominante, sogna in grande. L’Olympiacos vince 94-67 lanciando un segnale a tutti. I greci vogliono tornare a vincere questa competizione.

OLYMPIACOS PIREO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 94-67 (31-11, 27-20, 16-20, 20-16)

MVP BasketInside: Sasha Vezenkov

OLYMPIACOS PIREO: Vezenkov 21, Larentzakis 12, Peters 12, Fall 11, Sloukas 8, Bolomboy 6, Canaan 6, Papanikolaou 6, Walkup 6, Lountzis 2, McKissic 2, Papas 2.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Edwards 13, Akpinar 11, Calathes 10, Guduric 9, Booker 6, Birsen 5, Hazer 5, Hayes 3, Mahmutoglu 3, Geyik 2, Jekiri.