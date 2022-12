EuroLega, 14ª giornata: cadono le grandi! Noua eroico mette ko l’Olympiacos, il Real scivola a Kaunas, sorride il Bayern

Tonfo lituano di uno spento Real che cade a Kaunas per 81-72. Sfida sempre in equilibrio, rotto solo nel finale dopo l’antisportivo dubbio fischiato a Tavares con lo Zalgiris freddo dalla lunetta. Cavanaugh segna 10 punti nel solo ultimo quarto, super prove anche di Evans e Ulanovas per i padroni di casa molto più reattivi nei minuti decisivi. Nel Real si sente la mancanza di Deck dato uno Yabusele che fa più danni della grandine, con il talento di Musa ed Hezonja (39 punti in due) che non può bastare in serate del genere.

ZALGIRIS KAUNAS – REAL MADRID 81-72 (18-21; 37-35; 56-55; 81-72)

ZALGIRIS: Evans 20, Giedraitis 2, Hayes, Kalnietis n.e., Smits 7, Krivas, Birutis 4, Lukosiunas, Dimsa 3, Cavanaugh 15, Butkevicius 10, Ulanovas 19. Coach: Maksvytis.

REAL MADRID: Williams-Goss 4, Causeur n.e., Abalde 1, Hezonja 17, Rodriguez 2, Poirier 6, Cornelie 5, Tavares 8, Llull 3, Yabusele 4, Ndiaye, Musa 22. Coach: Mateo

Il Bayern centra il successo per 97-92 contro un buon Valencia in un match con attacchi molto ispirati. Dopo un avvio stentato, gli uomini di Trinchieri prendevano il comando in un secondo quarto in cui difendevano efficacemente; Valencia non mollava e a quel punto ci pensava uno scatenato Walden (18 punti tutti nel secondo tempo) a siglare lo strappo decisivo, nonostante gli ultimi disperati tentativi iberici. Ai taronja non bastava i 28 di Dubljevic.

FC BAYERN MUNICH – VALENCIA BASKET 97-92 (23-26; 43-39; 69-65; 97-92)

BAYERN: Weiler-Babb 8, Walden 18, Winston 6, Giffey 8, Hunter 13, Bonga 14, Jaramaz 6, Obst 10, Zipser 4, Wimberg n.e., Harris 6, Gillespie 4. Coach: Trinchieri.

VALENCIA: Harper 15, Claver 2, Puerto 3, Prepelic 6, Pradilla 7, Webb 5, Lopez-Arostegui 3, Ferrando 1, Radebaugh 2, Dubljevic 28, Alexander 11, Rivero 9. Coach: Mumbrù

Clamoroso ribaltone in Francia, dove l’Olympiacos domina per metà partita toccando anche il +21 nel terzo quarto, ma poi crolla (77-75) sotto i colpi di un grande Asvel che rimonta (break di 27-7), poi torna sotto ma la vince con una tripla praticamente sulla sirena di Amine Noua. Terzo successo di fila (e di prestigio) per i francesi che escono definitivamente dalla crisi e mandano quattro uomini in doppia cifra (Mathews, Noua, Kahudi e De Colo), mentre la sconfitta sa tanto di occasione sprecataper i greci che hanno come top scorer il solito Vezenkov da 16 punti.

ASVEL LYON VILLEURBANNE – OLYMPIACOS PIRAEUS 77-75 (18-28; 31-47; 50-61; 77-75)

ASVEL: Mathews 14, Noua 13, Kahudi 14, Diot 6, Tyus, Risacher n.e., De Colo 13, Fall 2, Lighty 9, Obasohan 2, Jackson-Cartwright 4, Pons. Coach: Parker.

OLYMPIACOS: Walkup 7, Canaan 14, Lountzis n.e., Larentzakis 10, Papas n.e., Fall 4, Sloukas 13, Vezenkov 16, Papanikolaou 4, Bolomboy 7, Peters, McKissic.Coach: Bartzokas