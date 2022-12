EuroLega, 14ª giornata: Il Partizan sorprende l’Efes, perde anche il Fener. Vittorie per Monaco e Barça

FENERBAHCE 70 – 76 BASKONIA (13-21; 33-52; 56-67)

Il Baskonia prova a complicarsi la vita a Istanbul dopo due quarti dominati e una fuga che è valsa il +19 al termine del primo tempo. Costello domina il parquet nel primo quarto, in casa Fener arriva qualche canestro da Calathes e con la tripla di Edwards che dall’arco acorcia fino al -4. Sale in cattedra anche Pierria Henry per gli ospiti e i turchi sono incapaci di reagire, 33-52 all’intervallo. Il tentativo di rimonta del Fener arriva al rientro dalla pausa lunga, con Guduric e Mahmutoglu che segnano a ripetizione e dimezzano lo svantaggio. Nel finale il Baskonia trova appena nove punti, ma il Fener è lontano e accorcia solo fino al -6. Finisce 70-76 a Istanbul.

Fenerbahce: Guduric 14, Jekiri 12, Calathes 11, Mahmutoglu 11

Baskonia: Howard 15, Henry 13, Kotsar 10, Costello 10

Credits: Twitter Account Fenerbahce Basket

PARTIZAN 82 – 79 ANADOLU EFES (14-10; 28-37; 53-54)

Sorpresa a Belgrado con il Partizan che batte i campioni in carica dell’Efes in un match combattuto e che i turchi perdono con un secondo tempo giocato con difficoltà. La squadra di Obradovic chiude con tre giocatori tutti 18 punti, Nunnally, Exum e Punter mentre agli ospiti non bastano i 30 punti di Beaubois. Come detto, il 14-10 del primo quarto viene stravolto dagli ospiti che volano fino al +9 con i canestri di Micic e Zicic. Al rientro dagli spoglatoi il Partizan ne spara 25 e recupera praticamente tutto il gap. Il Partizan prova ad allungare, ma si arriva al fotofinish con la tripla di Amath M’Baye che a quattro secondi dalla fine porta l’Efes fino al -1, 80-79. I liberi di Punter fissano il risultato finale, Partizan vittorioso 82-79.

Partizan: Nunnally 18, Exum 18, Punter 18

Efes: Beaubois 30, Zizic 20, Micic 14

Credits: Twitter Account Anadolu Efes

BARCA BASKET 74 – 68 PANATHINAIKOS (28-12; 43-30; 62-51)

Altro successo del Barcellona che sfrutta il fattore casa per superare il Panathinaikos 74-68 e rimanere attaccato al treno primo posto, con 10 vittorie e 4 sconfitte. I catalani vincono 74-68 con un grande primo quarto, dominato e che vale già la fuga fino al +16 con Laprovittola e Mirotic sugli scudi. Nel secondo periodo il Pana non riesce ad accorciare rispondendo con Ponitka ai canestri avversari e provando a contenere lo svantaggio. Il distacco si riduce nel terzo e nel quarto periodo, i greci toccano addirittura il -1, ancora con Ponitka al 37′, ma a spuntarla è il Barcellona che chiude sul +6 con la coppia Satoransky-Vesely.

Barça: Vesely 15, Mirotic 14, Satoransky 13

Panathinaikos: Bacon 19, Papagiannis 13, Gudaitis 10

Credits: Twitter Account Barça Basket

MONACO BASKET 92 – 89 ALBA BERLIN (28-25; 52-44; 72-65)

Altra gara combattuta anche in terra monegasca con il Monaco che vince nel finale contro l’Alba Berlino in una partita a tratti dominata dai padroni di casa ma che poteva complicarsi nel finale. Nel primo tempo Lo è ovunque, ma i canestri del Monaco arrivano ad ogni possesso e l’Alba non riesce a prendere il controllo del match. L’allungo importante dei monegaschi arriva nel finale del secondo periodo con il parziale da 8-2 firmato da Diallo, assoluto protagonista del match. Il vantaggio del Monaco non è ampio, sono otto punti al 20′, ma l’Alba riesce a impensierire gli avversari solo nell’ultimo periodo, con la tripla di Schneider che vale il vantaggio a sorpresa per i tedeschi, 79-80. La partita, però, prende la strada monegasca con la tripla allo scadere di Okobo che sulla sirena del match regala la vittoria 92-89 ai suoi.

Monaco: Diallo 20, Blossomgame 16, Okobo 11

Alba Berlino: Schneider 15, Lammers 14, Lo 14, Thiemann 14