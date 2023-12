Eurolega 14ª giornata: Il Real Madrid sa solo vincere. Turno favorevole anche per Panathinaikos, Stella Rossa, Partizan e Maccabi

Oltre a quello della Virtus Bologna il 14° turno di Eurolega ha visto i successi esterni anche di Partizan e Panathinaikos. Fattore campo rispettato per la Stella Rossa, Maccabi e Real Madrid sempre primo in classifica.

REAL MADRID – FC BAYERN MONACO 88-73 (19-23, 23-14, 21-20, 25-16)

Esce alla distanza il Real Madrid che regola anche il Bayern Monaco e conquista la sua 13a vittoria in 14 gare di Eurolega. I blancos iniziano piano e inseguono 19-23 al 10′ un buon Bayern. Nel secondo quarto la capolista prende il vantaggio e non lo lascia più nonostante i tedeschi rimangano agganciati alla partita. 42-37 per il Real all’intervallo e ripresa che non cambia copione. Al 30′ gli spagnoli sono sul +6 (63-57) prima di allungare definitivamente negli ultimi 10′. Parziale di 25-16 nell’ultimo periodo e Real ancora vincente (88-73).

Per i blancos cinque uomini in doppia cifra con Llull miglior realizzatore con 16 punti, 13 di Campazzo. 12 di Hezonja, 11 a testa per Sergio Rodriguez e Poirier. Nel Bayern, che arriva alla 7a sconfitta in trasferta su otto gare giocate lontano dalla Baviera, 15 punti di Bonga, 14 per Devin Booker.

REAL MADRID: Llull 16, Campazzo 13, Hezonja 12, Poirier 11, Rodriguez 11, Tavares 8, Deck 7, Causeur 6, Musa 4, Fernandez, Ndiaye.

FC BAYERN MONACO: Bonga 15, Booker 14, Edwards 11, Francisco 11, Bolmaro 6, Ibaka 6, Weiler-Babb 6, Brankovic 4, Giffey, Radoncic.

ASVEL VILLEURBANNE – PANATHINAIKOS ATHENS 81-89 (21-24, 15-21, 24-19, 21-25)

L’Asvel lotta e sgomita fino alla fine ma cede ancora una volta in EuroLega. Nella terza gara giocata alla LDLC Arena la squadra di Gianmarco Pozzecco alza nuovamente bandiera bianca e lo fa per la 6a volta consecutiva. Vince il Panathinaikos al termine di una gara dove i greci di Ataman hanno trovato le giuste percentuali soltanto nell’ultimo quarto. Per gli ateniesi ottime cose in difesa da Kostas Antetokounmpo (un paio di stoppate incredibili nei momenti finali) mentre in attacco ci hanno pensato Grigonis e Sloukas. Panathinaikos in vantaggio al 10′ (21-24) e all’intervallo (36-45). L’Asvel ha un buon approccio al 2°tempo e accorcia sul 60-64 al 30′. Nell’ultimo quarto i francesi si fanno sotto arrivando a -2 a 6′ dalla fine. Le triple di Grigonis tengono a galla il Panathinaikos che beneficia anche della doppia doppia di Mitoglou. Antetokounmpo è orribile dalla lunetta (0/5) ma devastante in difesa. Luwawu-Cabarrot esce per falli e i greci volano sul +8 all’ultimo minuto. Fall prova a tenere i suoi in partita ma la nuova tripla di Grigonis manda all’aria le speranze dell’Asvel. Finale 81-89 per i greci che bloccano la loro serie nera che durava da tre turni e vincono per la 2a volta fuori casa. L’Asvel continua a strappare applausi ma anche sconfitte con il bilancio di coach Pozzecco che si aggiorna a 2-8.

ASVEL VILLEURBANNE: Luwawu-Cabarrot 17, Fall 13, Lauvergne 10, Egbunu 9, Lee 7, De Colo 6, Jackson 6, Scott 6, Lighty 5, Kahudi 2.

PANATHINAIKOS: Grigonis 19, Sloukas 18, Mitoglou 16, Lessort 14, Nunn 13, Hernangomez 3, Vildoza 3, Antetokounmpo 2, Grant 1, Balcerowski, Kalaitzakis.

CRVENA ZVEZDA – ALBA BERLINO 85-71 (25-22, 26-20, 20-11, 14-18)

Pronostico rispettato alla Stark Arena di Belgrado con la Stella Rossa che si riprende dopo il doppio k.o di fila in trasferta e coglie contro l’Alba Berlino la 5a vittoria della sua Eurolega, tutte conquistate in casa. I tedeschi restano invece sul fondo della classifica con la 12a sconfitta nelle prime 14 giornate confermando il loro pessimo ruolino di marcia lontano dal terreno amico (0-8). Nemanja Nedovic (20 punti e 5 assist) è il migliore dei serbi che conducono 25-22 al 10′ e 51-42 all’intervallo di un match dall’alta produttività offensiva. Nel terzo quarto altro scossone degli uomini di Sfairopoulos alla partita e al 30′ i biancorossi conducono 71-53. Tutto ormai deciso con l’Alba che riduce sensibilmente le distanze nell’ultimo periodo chiudendo le ostilità sull’85-71. 19 punti di Giedraitis, 12 e 5 assist per Milos Teodosic, 19 di Davidovac. Sul fronte berlinese ci sono 13 punti di Olinde, 12 di Thiemann, 10 di Wetzell. 9 punti per Gabriele Procida, zero sul tabellino di Matteo Spagnolo ma 8 assist per il gioiellino pugliese.

CRVENA ZVEZDA: Nedovic 20, Giedraitis 19, Teodosic 12, Davidovac 10, Napier 9, Mitrovic 6, Bolomboy 5, Yago 2, Tobey 2, Lazic, Simonovic.

ALBA BERLINO: Olinde 13, Thiemann 12, Wetzell 10, Procida 9, Brown 8, Thomas 6, Delow 5, Bean 4, Schneider 4, Mattisseck, Nikic, Spagnolo.

ZALGIRIS KAUNAS – PARTIZAN BELGRADE 85-93 (21-29, 23-29, 20-18, 21-17)

Il Partizan tiene saldamente la partita in mano e va a vincere in casa dello Zalgiris Kaunas. Quarta vittoria consecutiva per il team di Obradovic (5 nelle ultime 6) che ritrova la vittoria fuori casa dopo il successo di Villeurbanne arrivato alla 2a giornata. Terzo k.o di fila per il lituani (il 2°in casa) che hanno perso 4 delle ultime 5 gare giocate in Eurolega. Il Partizan vince nonostante una super serata di Keenan Evans autore di 33 punti con 6/7 da due e 4/8 da tre punti. Kevin Punter è il migliore tra i serbi (22 punti con 4/6 da tre) che conducono le danze sin dal primo quarto (21-29) e arrivano all’intervallo sul 44-58. Nonostante il divario non eccessivo il Partizan controlla anche nella ripresa passando per il 64-76 del 30′ fino al definitivo 85-93.

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 33, Smits 18, Dimsa 11, Hayes 6, Giedraitis 5, Lavrinovicius 4, Birutis 3, Hollins 3, Sumner 2, Ulanovas.

PARTIZAN BELGRADE: Punter 22, Dozier 16, Nunnally 14, LeDay 13, Caboclo 12, Smailagic 7, Vukcevic 4, Koprivica 3, Ponitka 2, Andjusic.

MACCABI TEL AVIV – ANADOLU EFES ISTANBUL 95-86 (29-20, 16-28, 21-16, 29-22)

Terza vittoria nelle ultime 4 gare di EuroLega del Maccabi che sulla sua ormai casa di Belgrado supera l’Efes che rimedia la terza sconfitta fuori casa nelle più recenti quattro gare giocate lontano da Istanbul. Finisce 95-86 per gli israeliani che si mettono a guidare nel primo quarto (29-20) e poi subiscono il buon impatto dei turchi nel 2°periodo. Intervallo con l’Efes in vantaggio 45-48 ma nella ripresa c’è ancora Maccabi. 66-64 per la squadra di Kattash al 30′ e strappo decisivo nell’ultima frazione per il 95-86 finale. 21 punti di Lorenzo Brown, 19 e 7 rimbalzi per Bonzie Colson per i gialli d’Israele. Nell’Efes ci sono 21 punti di Darius Thompson. 20 per Mike Daum, 17 di Larkin.

MACCABI TEL AVIV: Brown 21, Colson 19, Webb III 14, Blatt 12, Nebo 8, Sorkin 8, Cleveland 5, Wade Baldwin 4, Cohen 2, Rivero 2.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Thompson 22, Daum 20, Larkin 17, Jones 12, Oturu 7, Gazi 3, Hollatz 3, Osmani 2, Tunca, Yildzli.