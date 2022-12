EuroLega, 14ª giornata: Olimpia Milano, finalmente è vittoria! Brandon Davies prima, Billy Baron poi e la Stella Rossa cade al Pionir

L’Olimpia Milano affronta la Stella Rossa nella seconda partita del doppio turno di EuroLega, cercando di spezzare la terribile serie di 9 sconfitte consecutive.

QUINTETTO STELLA ROSSA: Vildoza, Lazic, Dobric, Bentil, Kuzmic.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Baron, Luwawu-Cabarrot, Melli, Davies.

L’Olimpia Milano inizia molto bene nella bolgia di Belgrado. Devon Hall è caldo dalla lunga distanza e la risposta difensiva degli uomini di Ettore Messina è molto buona in questi primi minuti. La Stella Rossa reagisce con Luca Vildoza. L’argentino, scatenato in questo suo ritorno in EuroLega, segna due triple di puro talento che riavvicinano subito i serbi. Milano però ha una buonissima circolazione di palla che porta sempre a buonissimi tiri e le ottime percentuali da 3 punti aiutano, eccome se aiutano. La tripla sulla sirena di Billy Baron vale il +10 Olimpia Milano dopo 10 minuti di gioco.

Inizia bene il secondo quarto dell’Olimpia Milano. Naz Mitrou-Long si prende tiri e responsabilità, allungando così il vantaggio degli ospiti. La Stella Rossa non segna più, litiga con il canestro e vede scappare l’Olimpia. Nedovic entra male in partita, sbagliando tanto, in particolare da 3 punti. I serbi provano a rimontare, ma la difesa dell’Olimpia regge alla grande, limitando il talento offensivo di Vildoza e Nedovic. Ivanovic, senza Hassan Martin, sfrutta bene Filip Petrusev ma è un attacco quello dei serbi, che fa molta fatica. Brandon Davies, MVP di questo primo tempo, gioca molto bene, deciso e concentrato. L’ex Barça con 9 punti e tante buone cose, insieme a Billy Baron, specialista dei finali di quarto, sono i protagonisti di un’Olimpia che va all’intervallo lungo sul +14, concedendo solo 29 punti ai biancorossi di Belgrado.

La Stella Rossa non riesce a sbloccarsi in questa ripresa, con l’Olimpia brava a sfruttare e continuare a giocare concentrata. Milano gioca duro in difesa, non concede tiri facili e prova la fuga toccando il massimo vantaggio sul 40-57. La Stella Rossa, sospinta dalla solita bolgia infernale, non ne vuole sapere di mollare e tenta la difficile rimonta. Difficile, ma non impossibile, soprattutto perché si riaccendendo all’improvviso i soliti fantasmi dell’Olimpia. L’EA7 ha sprecato in quasi tutte le partite giocate, un buonissimo vantaggio e in questa partita si ripresenta con un buonissimo vantaggio da difendere. Gli ultimi minuti dell’Olimpia sono pessimi, ma si limita i danni e si arriva a 10 minuti dal termine sul +8.

La Stella Rossa è più volontà che organizzazione, in una serata difficile per Coach Ivanovic, reduce da 6 vittorie consecutive. L’Olimpia questa volta però sembra molto più concentrata e decisa a non sprecare il vantaggio e tornare alla vittoria. Brandon Davies è un fattore, bravissimo a punire le scelte difensive della Stella Rossa. Molto bene anche Billy Baron, letale dalla lunga distanza e bravissimo a “guadagnare” falli. Petrusev e Vildoza sono gli ultimi a mollare, in un folle tentativo di rimonta. Nedovic è puro orgoglio e il suo canestro e fallo vale il -4 Stella Rossa. Petrusev si guadagna 2 liberi per il -2 a un minuto dal termine. Milano ha timore di una nuova rimonta, ma non trema la mano di Billy Baron. L’americano segna la quinta tripla della sua partita, la più importante che vale il +5 a 1 minuto dal termine. Fondamentale la tripla dell’ex Zenit che assicura la vittoria all’Olimpia Milano dopo una serie di 9 sconfitte consecutive vincendo in un campo complicatissimo come quello di Belgrado.

STELLA ROSSA – OLIMPIA MILANO 67-71 (16-26, 13-17, 20-14, 18-14)

MVP BasketInside: Brandon Davies

STELLA ROSSA: Petrusev 20, Vildoza 16, Nedovic 12, Bentil 5, Dobric 5, Lazic 5, Holland 2, Mitrovic 2, Kuzmic, Lazarevic, Markovic.

OLIMPIA MILANO: Baron 19, Davies 15, Hall 11, Hines 6, Luwawu-Cabarrot 5, Melli, Mitrou-Long 5, Ricci 5, Voigtmann.