Eurolega, 15ª giornata: Grigonis è clutch sulla sirena, il Panathinaikos rimonta il -15 del Monaco!

Il mercoledì del doppio turno di Eurolega vedrà scendere in campo l’AS Monaco, chiamato a riscattare la sconfitta dello scorso turno contro il Fenerbahce, e il Panathinaikos, che finora ha vissuto un andamento altalenante in Europa.

QUINTETTO AS MONACO: Ouattara, James, Brown, Diallo, Motiejunas

QUINTETTO PANATHINAIKOS: Sloukas, Grant, Grigonis, Mitoglou, Lessort

Il primo quarto si apre con il possesso del Panathinaikos, che con un 4-0 indirizza subito la partita a proprio favore. L’AS Monaco ritorna in partita con un bel 5-0 tutto firmato Motiejunas, ma un controparziale di 0-5 del Pana con la tripla di Grigonis porta di nuovo avanti i verdi. Le due formazioni si scambiano punti e bel gioco, ma sono ancora i greci a fare la voce grossa con un altro 5-0 segnato dal duo Grigonis-Sloukas. Sempre il duo del Pana firma un altro 4-0, intervallati da due punti di Mike James. Cornelie con la schiacciatona dà il via a un botta e risposta tra le due squadre culminata con la stoppatona di Kostas Antetokounmpo ai danni di Okobo. Il primo quarto si conclude con un 4-0 Monaco, maturato grazie a Hall e Kemba Walker, forze fresche pescate in panchina.

Nel secondo quarto arriva la reazione del Monaco. Nonostante il 4-0 con cui inizia il periodo il Panathinaikos, i monegaschi trovano ancora la spinta dalla panchina e sfruttano un Okobo scatenato, che chiude subito il gioco da tre dopo il canestro e il fallo subito. Lessort non riesce a replicare (canestro, ma 0/1 al libero aggiuntivo) e il Monaco mette insieme un parziale di 7-0 in cui spicca l’alley-oop direttamente dalla rimessa laterale segnato da Hall ai danni di Lessort. La tripla di Kemba Walker segna il primo sorpasso della squadra del Principato, 31-28. I greci iniziano a trovare difficoltà sotto canestro e devono affidarsi ai liberi di Sloukas per ridurre il vantaggio, ma è ancora James con la tripla a ricacciare indietro i Greens. Mitoglou risponde da sotto le plance, ma un nuovo 4-0 firmato Okobo e James segna il distacco tra le due squadre. Verso la fine del quarto il Pana prova a rimettere il muso avanti con un bel 5-0 (tripla di Vildoza) e una difesa spaziale con la chase-down di Grant e la stoppata di Balcerowsky, ma il Monaco sembra averne di più e con la tripla di Diallo e il 2+1 di Brown va a riposo sul 47-39.

Terzo quarto molto falloso su entrambi i lati del campo, si gioca poco e si tira parecchio a cronometro fermo. Il Panathinaikos affida la rimonta ai tiri liberi, 5/7 nel complesso in questo periodo. Dal canto loro, i monegaschi iniziano il quarto con 4 punti di Diallo e continuano a macinare punti con il duo James-Okobo (11 punti combinati). Grande apporto di Walker dalla panchina, che dà punti ed esperienza ai suoi. Sull’altro lato del campo, è Vildoza show con due bombe consecutive, che danno linfa vitale al Pana, mentre Sloukas regala spettacolo con un passaggio no-look per due punti facili di Mitoglou. Il periodo si conclude con una serie di tiri liberi da parte del Monaco (Walker 1/2, Diallo 2/2) e due punti di un ispiratissimo Okobo.

Nell’ultimo periodo è partita vera al Salle Gaston Medecin: non c’è tempo per rifiatare sui due lati del campo. Le difese si allungano leggermente a favore di due attacchi pronti a controbattersi senza esclusione di colpi. Diallo segna due triple consecutive, intervallate dalla bomba di Sloukas, e Walker rifinisce ancora da dietro l’arco. A questo punto si accende Kendrick Nunn: con 13 dei suoi 14 punti totali, prima guida il 4-0 dei suoi, ribattuto dai 2 punti Diallo, e poi di nuovo segna il 7-0 dei Greens che raggiungono il -5. Dopo il time out, il Monaco subisce due punti da Juancho Hernangomez innescato da un indiavolato Nunn. Motiejunas ne segna due per allontanare i greci, ma è ancora Nunn a suonare la carica e a portare sotto i suoi di un punto. Un bel jumper di James dalla media dà 3 punti di vantaggio al Monaco, controbattuto dalla bomba di Sloukas. È 84 pari a poco più di un minuto dalla fine nel Principato. Motiejunas fa 1/2 ai liberi. A Mike James non tremano le gambe in lunetta e fa 3/3 per il doppio possesso di vantaggio del Monaco. Il Panathinaikos rimette la palla in attacco dopo il time-out e segna il -2. Lessort pareggia con il tocco sotto a 20 secondi dal termine. Okobo porta la palla in attacco, tergiversa contro Vildoza ma riesce ad arrivare all’altezza della lunetta per segnare con il fallo. Errore intenzionale al libero aggiuntivo e il Pana chiama l’ultimo time-out per il tiro dell’Ave Maria. Intuizione azzeccata da coach Ataman: Grigonis segna la tripla della vittoria sulla sirena, è 90-91!

AS MONACO – PANATHINAIKOS 90-91 (19-22;28-17;20-17;23-35)

MVP BasketInside: Marius Grigonis

AS MONACO: Okobo 15, Blossomgame, Brown 5, Diallo 17, Cornelie 2, Jaiteh, Walker 13, Motiejunas 8, Ouattara 3, Strazel, Hall 11, James 16. Coach: S. Obradović

PANATHINAIKOS: Antetokounmpo K., Grant 2, Grigonis 15, Mitoglou 12, Sloukas 17, Balcerowsky 2, Hernangomez J. 2, Kalaitzakis, Lessort 16, Mantzoukas, Nunn 14, Vildoza 11. Coach: E. Ataman