EuroLega, 15ª giornata: sorridono Jasikievicius e il Fener. Colpo Bayern sull’Efes

Vincenti le due squadre padrone di casa nel mercoledì di Eurolega, ecco il recap:

Vince il Fener, rimontando dal -14 in una gara giocata fino all’ultimo possesso. Lo Zalgiris parte meglio, guidando per tutto il primo tempo e andando al riposo sul +11 (37-48). Ma i ragazzi di Jasikievicius non mollano e iniziano a risalire la china, prendendo il comando della gara a inizio ultimo quarto e resistend agli assalti avversari. Migliore in campo un Tyler Dorsey da 19 punti e 24 di valutazione, con i turchi che portano in doppia cifra anche Wilbekin e Motley, dettagli che fanno la differenza. Per lo Zalgiris non basta la solita ottima prova di Evans per evitare una sconfitta che allantana i lituani dalle zone calde della classifica. Zona playoff che invece è a portata del Fenerbahce, che torna con un record in pareggio.

Fenerbahce Beko Istanbul vs Zalgiris Kaunas 80-78 (22-26; 37-48; 56-62)

Fenerbahce: Motley 16, Wilbekin 17, Sanli 3, Papagiannis 0, Hayes 6, Biberovic 0, Pierre 7, Guduric 7, Dorsey 19, Calathes 5, Madar 0, Sestina 0. All: Jasikievicus

Zalgiris: Evans 19, Hayes 7, Giedraitis 2, Smits 16, Birutis 14, Holons 7, Sumner 6, Dimsa 3, Ulanovas 2, Lavrinovicius 2, Montvila n.e. Lekavicius n.e. All: Maksvytis

Il Bayern torna a vincere in casa e si prende il prestigioso scalpo dell’Efes con pieno merito. Coach Laso respira, con i suoi giocatori autori di una prova solida sui due lati del campo e precisa in fase realizzativa. Sempre avanti nel punteggio i tedeschi, che controllano il ritmo della gara con autorità che spesso è mancata in questa stagione: gli ospiti non entrano mai in partita e non fanno mai canestro dall’arco, non riuscendo a compensare con un dominio abbastanza accentuato del pitturato e a rimbalzo. Migliore in campo Bonga, con 24 di valutazione frutto di 15 punti, 6 rimbalzi, 2 recuperi e 3 stoppate.

Fc Bayern Monaco vs Anadolu Efes Istanbul 86-71 (20-17; 50-41; 71-59)

Bayern: Weiler-Babb 8, Francisco 7, Edwards 10, Giffey 0, Radoncic 0, Bonga 15, Bolmaro 9, Lucic 2, Obst 17, Ibaka 13, Harris 2, Booker 5. All: Laso

Efes: Larkin 10, Bryant 7, Gazi 1, Thompson 13, Hollatz 2, Oturu 19, Daum 13, Zizic 0, Jones 6, Osmani n.e., Tunca n.e., Yildizli n.e. All: Can