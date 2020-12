EuroLega, 15ª giornata: Torna alla vittoria il Panathinaikos, battuto l’Alba Berlino

Il Panathinaikos ospita l’Alba Berlino nel quindicesimo turno di EuroLega e sa di non avere alcuna chance di errore. La squadra greca ha totalizzato appena quattro vittorie nelle prime tredici gare e l’avventura europea deve subire una svolta per provare a tornare competitivi nella zona play-off. L’Alba, dal canto suo, viene da quattro partite vinte nelle ultime cinque e vuole sfruttare le difficoltà del Pana per salire ancora in classifica.

Quintetto Panathinaikos: Sant-Roos, Nedovic, Papapetrou, Bentil, Papagiannis

Quintetto Alba Berlino: Siva, Granger, Olinde, Sikma, Nikic

PANATHINAIKOS 92 – 69 ALBA BERLINO (25-18; 39-32; 66-52)

Inizio di gara promettente per l’Alba Berlino che nei primi due minuti va avanti 4-0 grazie a Sikma. La risposta del Pana è firmata Papapetrou, con la tripla di Sant-Roos al 4′ che vale il 10-6. I padroni di casa sfruttano le doti fisiche di Papagiannis nel pitturato, con due canestri e una stoppata in poco più di trenta secondi, Foster spara dall’arco e l’Alba sprofonda sul -9. La reazione, comunque, degli ospiti non si fa attendere, Lo si mette in proprio e riporta i suoi sul -1, 19-18, ma il finale di quarto è firmato Pana con due bombe dall’arco di Papapetrou e White per il 25-18.

Lo schema della partita è uguale anche nel secondo periodo. Il Pana cerca di dare qualche strappo al match, con Papapetrou sugli scudi, ma gli ospiti si affidano a Sikma per rimanere in partita, con il 29-26 al 13′. Il canestro di Schneider a metà quarto, che vale il -2, sembra il preludio del sorpasso dell’Alba Berlino ma gli ospiti, praticamente, non vedono più il canestro dal campo e subiscono i canestri dei greci che sfruttano le difficoltà offensive dei tedeschi per andare al riposo sul 39-32.

Al rientro dagli spogliatoi subito ritmo alto e quattro triple per le due squadre, con il parziale da 9-3 per i padroni di casa. Sikma è una spinta fondamentale per l’Alba ma il Pana gioca bene, sfrutta la serata positiva di Sant-Roos e vola sul +14 con il canestro di Nedovic al 27. Olinde prova a metterci una pezza nel finale di quarto, ma ancora Nedovic con il supporto di Kaselakis provano a chiudere la questione già al 30′. Le squadre si presentano al periodo finale sul 66-52 in favore del Pana.

L’Alba Berlino è chiamato agli straordinari per provare, almeno, a ribaltare le cose e nella prima metà del quarto periodo ci prova sul serio. Mattiseck, Giffey e Siva segnano con continuità, il Pana non riesce a replicare davanti e gli ospiti dimezzano lo svantaggio, portandosi sul -7 a 4:14 dalla fine, 76-69. La gara sembra aperta ma dal canestro di Siva del -7, l’Alba Berlino non segna più fino a fine partita, subisce un pesantissimo 16-0 di parziale dai greci e affonda fino al 92-69 con cui si chiude il match.