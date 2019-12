EuroLega, 15ª giornata: Troppo Barcellona per il Bayern. Mirotic guida il successo blaugrana

Quintetto Bayern Monaco: Lo, Dedovic, Lucic, Huestis, Monroe

Quintetto Barcellona: Higgins, Hanga, Smits, Mirotic, Tomic

PRIMO PERIODO: Inizio forte a Monaco di Baviera, con le squadre che entrano subito in clima e nei primi due minuti il punteggio è già 5-8 per il Barcellona, con quattro punti di Cory Higgins. Gli ospiti provano subito a dare uno strappo al match, Delaney mette a segno il +5 ma il Bayern rientra subito con la tripla di Koponen. Nell'ultimo minuto Abrines risponde a Lucic e le due squadre chiudono il primo quarto sul 16-20 per i ragazzi guidati da Pesic.

SECONDO PERIODO: Il Bayern cerca di rimettere in parità la gara, ci provano Radosevic e Nelson ma il Barca risponde con i canestri di Davies e Abrines addirittura allungando fino al 20-26 al 14′. I padroni di casa segnano solo due punti nei quattr0 minuti successivi e gli spagnoli ne approfittano mettendo a segno undici punti, chiudendo al 17′ il break con il canestro di Higgins per il 22-37. Negli ultimi tre minuti di gioco il Barca tira il freno ma il Bayern non riesce a rientrare, a metà gara gli ospiti sono avanti 25-39.

TERZO PERIODO: Al rientro dalla pausa lunga il Bayern Monaco spinge grazie alle triple di Dedovic e Zipser, ma il Barca si affida a Mirotic per mantenere la doppia cifra di vantaggio, con il 34-48 al 24′. I padroni di casa non riescono a trovare il modo di bloccare gli attacchi della squadra spagnola, che risponde colpo su colpo ai canestri della squadra di Radonjic. Il canestro di Hanga a trenta secondi dalla fine riporta il Bayern sul -9, ma il canestro di Higgins allo scadere mette il punteggio sul 45-56 a dieci minuti dal termine.

QUARTO PERIODO: Nell’ultimo quarto il Bayern dimostra sin da subito di non averne più per tentare di rientrare il match, pochi canestri e tanti errori in fase offensiva. La gara sembra giunto nel momento perfetto per dare minuti alle seconde linee, al 35′ il tabellone recita 52-64. Il Bayern non riesce a limitare i danni e il Barcellona si invola verso un nuovo successo e chiude il match sul +10, 67-77. I blaugrana agganciano la vetta, condivisa con Anadolu Efes e Real Madrid, mentre il Bayern si allontana dall’ottavo posto.

BAYERN MONACO – BARCELLONA 67-77 (16-20; 25-39; 45-56)

Bayern Monaco: Koponen, Monroe, Lucic, Lo, Dedovic, Zipser, Nelson, Flaccadori, Barthel, Lessort, Huestis, Radosevic. Allenatore: Dejan Radonjic

Barcellona: Davies, Ribas, Hanga, Smits, Oriola, Abrines, Higgins, Delaney, Kuric, Bolmaro, Mirotic, Tomic. Allenatore: Svetislav Pesic

Parziali: 16-20; 9-19; 20-17; 22-21

MVP BasketInside: Nikola Mirotic