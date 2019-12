EuroLega, 16ª giornata: Berlino domina, nel fortino l’Asvel batte il Khimki

Alba Berlino – Kirolbet Baskonia 81-57 (23-15, 41-26, 57-37)

I baschi partono meglio con Shields ed Eric ma poi Berlino piazza un 11-0 che la manda sul 17-8 al 6′. Janning ad inizio ripresa riporta gli ospiti a cinque di ritardo ma un altro bel parziale di 11-0 porta il vantaggio dei tedeschi a +16 (34-18 al 16′). Dopo la ripresa il Baskonia prova a rientrare, ma Eriksson e Nnoko la rimandano indietro, poi Giedraitis firma il +20 (57-37 al 28′). Nell’ultimo quarto torna al massimo a 15 punti di ritardo, ma è di fatto puro garbage time. Vince nettamente Berlino 81-57.

Alba: Sikma 10, Mattisseck, Hermannsson 18, Giedraitis 17, Nnoko 11, Eriksson 11, Mason 5, Giffey 9, Schneider, Nikic, Ogbe, Radosavljevic

Baskonia: Henry 2, Stauskas 9, Shields 11, Shengelia 1, Eric 10, Vildoza 6, Janning 5, Fall 8, Diop 3, Polonara 2, Garcia, Gonzalez NE

LDLC Asvel – Khimki Mosca 92-88 (24-24, 50-45, 74-57)

Timma segna 8 dei primi 14 dei suoi, ma i francesi tengono il ritmo nei primi minuti. I russi sono sempre avanti fino alla tripla di Lomazs che pareggia a quota 22 dopo 9′. Timma per il nuovo +5 ospite, ma pian piano Asvel recupera e finalmente mette la testa avanti sul 39-37 al 16′. I francesi toccano il +7 con Lighty e Taylor, ma Shved segna sulla sirena (50-45 all’intervallo). Jerebko tiene lì il Khimki, ma poi Asvel piazza un 14-2 che pesa tantissimo (70-53 al 28′). Evans e Timma ad inizio ultimo periodo riportano i russi più vicino (80-73 al 35′). La rimonta arriva fino al -1, ma poi Karasev sbaglia due liberi fondamentali a 10″ dalla fine. Lighty mette in ghiaccio la partita dalla lunetta, finisce 92-88 per l’Asvel.

Asvel: Taylor 17, Maledon 4, Kahudi 10, Jean-Charles 9, Jekiri 9, Lighty 20, Lomazs 7, Diot, Payne 11, Bako, Noua 5, Galliou NE

Khimki: Jovic 4, Shved 15, Timma 20, Booker 8, Jerebko 8, Gill 9, Karasev 4, Kramer 5, Evans 15, Monia, Vialtsev NE, Zaytsev NE