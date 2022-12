EuroLega, 16ª giornata: dominio sul Pana e Oaka conquistata, show Olympiacos nel derby di Atene

Sembrava potesse essere un derby tutto a tinte green, dato che l’assenza di Vezenkov aveva privato già alla vigilia l’Olympiacos della sua arma principale, ma così non è stato. Anzi. Gli uomini di Bartzokas assaltano Oaka (71-95) dominando dal primo al quarantesimo minuto, dimostrandosi grande squadra al contrario di un Panathinaikos che ha vissuto troppo delle individualità dei suoi uomini principali, Williams e soprattutto Bacon (che chiude a quota 30). Prova corale, invece, quella dei “portuali”, nella quale comunque spiccano i 19 punti, 9 rimbalzi e 33 di valutazione di un immarcabile Fall ed i 17 di un ritrovato Canaan.

QUINTETTO PANATHINAIKOS: Wolters, G.Kalaitzakis, Williams, Bacon, Gudaitis

QUINTETTO OLYMPIACOS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall

Piani partita chiari subito in avvio: il Panathinaikos provava ad alzare i ritmi in transizione, mentre l’Olympiacos ricercava infinite volte Fall (a ragione), con il francese (11 punti per lui nel primo quarto) che faceva venire il mal di testa a Gudaitis e Papagiannis. La partita proseguiva sui binari dell’equilibrio fino all’ultimo minuto con un break di 0-7 che dava il primo vantaggio significativo agli uomini del Pireo (20-26 al 10’).

L’inerzia a favore ospite proseguiva eccome nel secondo periodo: Sloukas era una scheggia impazzita, Radonjic perdeva le staffe e si vedeva fischiare un tecnico. L’Olympiacos volava e con un ottimo McKissic piazzava un break di 2-15 (22-41 al 15’). Il body language dei giocatori del Pana non era dei migliori, per usare un eufemismo, il gap si dilatava fino al -23, ma l’enorme talento di Williams e Bacon riaccendeva una fiammella di speranza subito prima dell’intervallo (37-53 al 20’).

Twitter @paobcgr

Al rientro dagli spogliatoi erano sempre i due americani a portare il Pana al -14, ma i problemi di falli di Bacon coincidevano con un nuovo periodo horribilis dei verdi. Era Fall a trovare punti importanti, ma quando il lungo francese tornava in panchina l’Olympiacos dimostrava di avere tante risorse anche negli esterni: Canaan e Walkup erano micidiali e con quattro bombe da 3 punti ammutolivano tutto Oaka e facevano già scorrere i titoli di coda con largo anticipo (50-73 al 30’).

L’ultimo quarto era buono solo per le statistiche, che iniziavano a diventare tragiche per il Panathinaikos quando Bolomboy firmava il +30 sul 50-80. Per fortuna dei padroni di casa Bacon continuava il suo show personale, tanto da costringere Bartzokas a chiamare timeout visto il break di 17-3, e riusciva quantomeno a limitare i danni per tutti i suoi compagni. Danni, in ogni caso, molto ingenti quando perdi così un derby sentitissimo come quello ateniese, per di più in casa.

PANATHINAIKOS ATHENS – OLYMPIACOS PIRAEUS 71-95 (20-26; 37-53; 50-73; 71-95)

PANATHINAIKOS: Wolters 2, Lee 4, Papagiannis 4, Bochoridis n.e., Williams 14, G.Kalaitzakis 5, Bacon 30, Chougkaz n.e., Ponitka 4, Grigonis 4, Mantzoukas n.e., Gudaitis 4. Coach: Radonjic.

OLYMPIACOS: Walkup 12, Canaan 17, Lountzis n.e., Larentzakis 5, Papas n.e., Fall 19, Sloukas 11, Papanikolaou 13, Bolomboy 11, Peters, Black, McKissic 7. Coach: Bartzokas