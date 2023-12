EuroLega, 16ª giornata: il Barça torna a vincere e riaggancia la Virtus. James guida il Monaco e sorridono anche Baskonia, Fener e le due greche

Il Venerdì del round16 di Turkish Airlines Euroleague chiude una settimana caratterizzata dal doppio-turno. Il Barça torna a vincere e riprende il secondo posto, ed allo stesso modo sorridono le squadre meglio piazzate nella lotta play-inn e playoff, ampliando il comunque minimo divario con le inseguitrici. L’Olimpia cade al Forum ed interrompe la prorpia mini-striscia vincente.

ANADOLU EFES ISTANBUL 80 – 87 KOSNER BASKONIA (36-36)

(17-17, 19-19, 24-21, 20-30)

Il Baskonia (9-7) si riprende subito dalla sconfitta col Maccabi e, superando un incostante Efes (7-9) grazie ad un arrembante quarto periodo (20-30), si mantiene in zona playoff. Dopo un primo tempo dominato dall’equilibrio – 36 pari al 20° – ed un terzo quarto leggermente favorevole ai padroni di casa, a fare la differenza sono un incontenibile Marcus Howard (18 con 10/14 dal campo) e le triple di Marinkovic (14 con 4/8 dalla distanza).

Efes: Larkin 25, Oturu 14+7.

Baskonia: Howard 28, Marinkovic e Miller-McIntyre 14, Moneke 13.

ZALGIRIS KAUNAS 80 – 85 FC BARCELLONA (51-52)

(22-28, 29-28, 22-14, 7-15)

Il Barça (11-5) approfitta subito del passo falso della Virtus a La Fonteta per prendersi il secondo posto alle spalle dei sempiterni rivali del Madrid. Gli uomini di Grimau però soffrono terribilmente in lituania, dove lo Zalgiris (terzultimo con record 5-11) cavalca il grande impatto interno di Birutis (18 con 8/10 da due) per condurre fino all’ultima pausa (73-70 al 30°). Nel finale però gli azulgrana alzano l’intensità difensiva e portano a casa il match con un parziale da 7-15. In attacco fondamentale la connection Laprovittola-Vesely.

Kaunas: Birutis 18, Ulanovas 15, Evans 13.

Barça: Laprovittola 18, Vesely 15, Kalinic 12.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE 73 – 85 OLYMPIACOS PIRAEUS (37-49)

(18-25, 19-24, 20-22, 16-14)

Dopo la sconfitta di misura rimediata a Bologna Martedì, la formazione di Batzokas sfrutta al meglio l’impegno teoricamente agevole sul campo del fanalino di coda ASVEL (2-13) per tornare a macinare “punti” in vista della corsa ai play-in. L’Olympiacos (7-8) conduce autorevolmente per tutta la gara con un ottimo gioco corale (24 assist) sulle ali di un ispirato Canaan (19 con 4/7 da tre) e facendo leva sulla consueta concretezza di Peters (17 con 7/11 dal campo). I francesi si affidano invece a giocate individuali e pagano una serata pessima al tiro “pesante” (4/19 da tre).

Asvel: Lee e Luwawu-Cabarrot 16, Scott 12, Lauvergne 10+8.

Olympiacos: Canaan 19, Peters 17, McKissic 13, Williams-Goss 11.

ALBA BERLINO 82 – 91 FENERBAHCE BEKO ISTANBUL (47-51)

(26-24, 21-27, 12-21, 23-19)

Dopo l’expoit contro il Barça di tre giorni fa, l’Alba (3-12) si arrende ad un Fener (8-7) in piena corsa play-in. La difesa turca è permissiva in avvio, ma i due quarti centrali giocati con grande attenzione (33-48), valgono il succsso per la truppa di Jaskevicius. Wilbekin (20) il giocatore più prolifico del match, in cui si nota l’ottimo impatto dei giovani azzurri Procida (11) e Spagnolo (8 e partenza in quintetto).

Alba: Brown 15, Thomas 13, Wetzell 12, Procida 11, Spagnolo 8.

Fener: Wilbekin 20, Papagiannis 15, Motley 14, Dorsey 12.

FC BAYERN MONACO 80 – 91 AS MONACO (31-46)

(14-17, 17-29, 29-21, 20-24)

La formazione del Principato (8-7), ancora scottata dalla sconfitta sulla sirena patita per mano del Panathinaikos, riprende la sua corsa guidata dai consueti leader realizzativi. Partita mostruosa dell’ex Olimpia Mike James, che mette a referto 28 punti con 7/10 da due e 2/4 da tre e subendo 7 falli. A dargli manforte Okobo con 19 punti. I bavaresi (7-8) di Laso non confermano l’ottima difesa mostrata due giorni fa contro l’Efes e non riescono a contenere gli esterni avversri.

Bayern: Francisco 21, Edwards 16, Weiler-Babb 9.

Monaco: James 28, Okobo 19, Diallo 13.

EA7 OLIMPIA MILANO 68 – 76 PANATHINAIKOS AKTOR ATENE (41-41)

(24-22, 17-19, 15-18, 12-17)

Clicca qui per la cronaca della gara.

EA7: Shields 13, Voigtmann 12, Flaccadori 10.

Pana: Nunn 17, Lessort 16, Grant 10.

Immagine di copertina: fonte b92.net