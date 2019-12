EuroLega, 16ª Giornata: Il Real non si ferma più, battuto anche il Panathinaikos ad OAKA

Parte forte il Pana che con energia riesce a comandare i primi minuti di gioco. Il Real però a metà del primo periodo si sveglia e chiude avanti la prima frazione. Nel secondo periodo i blancos tentano più volte la fuga senza riuscire a trainare l’allungo decisivo. Nel terzo periodo per i padroni di casa calano d’intensità e il Real scappa via, volando sul +18. Nel quarto conclusivo i greci provano a rientrare, ma il Real è troppo forte e concentrato, respinge ogni tentativo di rimonta e porta a casa l’11 vittoria consecutiva.

QUINTETTO Panathinaikos OPAP ATHENS: Thomas, Papagiannis, Papapetrou, Fredette, Calathes

QUINTETTO Real Madrid: Randolph, Campazzo, Deck, Tavares, Taylor

1° Quarto Mani calde in avvio per entrambe le squadre, dopo 2 minuti è già 5-7 Real. Parziale Pana di 7-0, la tripla di Fredette porta i greci avanti di 5. Intensità incredibile da parte del Pana che aggredisce in difesa, a 5 minuti dal termine del primo quarto i padroni di casa sono ancora avanti di 5 (16-11). Randolph prova a scuotere il real con la tripla frontale. Il Pana però continua a produrre punti e non sembra volersi fermare. Ancora da tre il Real, questa volta con Laprovittola, e blancos che arrivano a -1. Nuova tripla Real che si porta avanti dopo i primi minuti di difficoltà. Non segano più i greci, il Real ne approfitta piazzando un parziale di 0-8 negli ultimi 4 minuti del quarto che si chiude sul 18-22.

2° Quarto Avvio del secondo periodo che prolunga il parziale in favore del Real. Johnson blocca la fuga degli ospiti con la tripla dall’angolo. Il Pana riesce a restare a contatto grazie ai rimbalzi offensivi. Arriva l’ennesimo extra possesso per i padroni di casa che riescono ad impattare a quota 25. Il Real non riesce a scappare, Calathes con le sue giocate tiene in piedi i greci. I padroni di casa con energia riescono a rimanere sotto solo di 3 lunghezze con 4 minuti da giocare. Arriva però la giocata corale del Real che realizza da tre punti con Thompkins. Il Real prova a piazzare l’allungo decisivo, 4 punti in fila e +9. Dall’altra parte arrivano troppe palle perse ed il Real controlla la gara, ancora tripla per Thompkins e+12. Il quarto si chiude con il Pana sotto di 10 grazie ai due punti di Calathes.

3° Quarto Tripla da una parte e dall’altra in apertura di quarto è Real che resta a +10. Arrivano i primi due punti di Campazzo nella gara e biancos che toccano di nuovo il +12. Il Pana non riesce a reggere l’urto, Taylor da tre punti permette al Real di scappare via sul +19 (39-57). Con un paio di giocate il Pana riesce a riportarsi sotto, riuscendo a rosicchiare qualche punto. Arrivano due punti in contropiede di Calathes che riporta i padroni di casa a -11. Passano i minuti, il Pana resta a -11, il Real non chiude definitivamente la partita ma mantiene un vantaggio rassicurate. Due difese solide, due palle perse Real, e padroni di casa che si ritrovano a -8 alla fine del terzo quarto.

4° Quarto Tripla di Randolph che apre il quarto è Real nuovamente a +11. Tavares domina a rimbalzo offensivo e Real che riesce a rimanere sopra la doppia cifra di vantaggio. Rice prova a bloccare l’emorragia trovando la tripla del -9, ma i padroni di casa non difendono più come prima e quindi il Real risponde colpo su colpo. Il Pana prova a rientrare, ma in difesa c’è poca attenzione, ogni volta che i greci trovano punti il Real risponde subito. La tripla di Causeur chiude la gara con i blancos che volano a +16. Il finale è 75-87.

MVP BASKETINSIDE.COM: Anthony Randolph: Sono le sue triple che permettono l’allungo decisivo tra secondo e terzo periodo. Chiude la gara con 22 punti e 5/11 da tre punti, con 5 rimbalzi.

Panathinaikos OPAP ATHENS-Real Madrid 75-87 (18-22; 34-44; 58-66)

PARZIALI: 18-22; 16-22; 24-22; 17-21

TABELLINO Panathinaikos OPAP ATHENS: Thomas 4, Papapetrou 11, Fredette 18, Calathes 19, Wiley 0, Johnson 3, Rice 3, Papagiannis 10, Vougioukas 0, R.Brown 0, Mitoglou 7, Bentil 0. All. Pitino

TABELLINO Real Madrid: Causeur 12, Randolph 22, Fernandez 3, Campazzo 6, Lapravittola 7, Deck 2, Garuba 0, Tavares 14, Mickey 3, Thompkins 8, Taylor 10, Mejri 0. all. Laso

