EuroLega, 16ª giornata: James? No, Hackett! Milano lotta, ma crolla sotto i colpi del proprio ex italiano

Milano tiene testa al CSKA per tre quarti di gioco, mettendo in campo lucidità, raziocinio e convinzione, ma all’inizio dell’ultimo quarto la forza mentale degli uomini di Messina svanisce e il CSKA ha gioco facile nel portare la partita dalla propria parte, nonostante l’ultimo sforzo milanese nei due minuti finali. MVP un sensazionale Daniel Hackett, fantastico al tiro e trascinatore anche come atteggiamento, assieme a un ottimo James nel secondo tempo.

CSKA MOSCA – AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO 78-75

