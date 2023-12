EuroLega, 16ª giornata: La Virtus Bologna lotta per 40 minuti a Valencia ma cede nel finale. Davies e Jones decisivi

La Virtus Bologna non vuole smettere di sognare e fa visita al Valencia nella settimana del doppio turno in EuroLega. La Virtus arriva a questa partita dopo la grande vittoria con l’Olympiacos mentre Valencia dal KO con il Partizan Belgrado.

QUINTETTO VALENCIA: Jones, Puerto, Robertson, Inglis, Davies.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

Partita che inizia in modo rapido, piacevole con pochi fischi a fermare il gioco. La Virtus Bologna inizia benissimo con il duo Cordinier – Shengelia ad alzare i giri del motore Virtus. Valencia prima subisce il colpo poi reagisce con Chris Jones, chirurgico e punto di riferimento offensivo per gli spagnoli. Importante e non facile per la Virtus mantenere alta l’intensità e la concentrazione, soprattutto dopo il grande sforzo di 48h fa con l’Olympiacos. Il finale di quarto è targato Valencia. Un ottimo Jones e Robertson sigillano il +5 Valencia.

Valencia prova a scappare ma lo strappo viene bloccato dal duo Pajola – Lundberg. Il nativo di Ancona difende in modo meraviglioso, trova i compagni mentre il danese si accende e segna a ripetizione, raggiungendo la doppia cifra in meno di 8 minuti di gioco. Valencia non trova soluzioni facili, la Virtus difende duro e gli spagnoli si innervosiscono perdendo alcune palle di troppe e subendo anche un tecnico con Coach Mumbru. Il finale di quarto è meraviglia per la Virtus. Difesa, ottime soluzioni in attacco e un Toko Shengelia sempre più MVP. +10 Virtus all’intervallo lungo.

HT | Valencia-Virtus 37-47



🔢 Lundberg 11, Shengelia 10, Cordinier 7#AmarsiAncora pic.twitter.com/4y33msHfdR — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 21, 2023

Inizia forte Valencia, consapevole non di poter lasciare molto a questa Virtus Bologna dopo un primo tempo interamente a marca bianconera. Partita spigolosa in questa ripresa dove la Virtus Bologna ha più difficoltà a trovare la via del canestro mentre Valencia è più aggressiva con Toure a fare la voce grossa sotto canestro. La tripla di Robertson riporta Valencia a -1 poi però Alessandro Pajola mette anima e corpo in difesa, in tutti i sensi, prendendo una botta terribile in faccia che gli costa un dente e un antisportivo a Inglis. Nonostante la botta subita da Pajola, non arriva la scossa Virtus. Stefan Jovic è l’uomo in più per un Valencia che domina il quarto e chiude sul +6.

La Virtus prova a rientrare, in comprensibile difficoltà in questo secondo tempo sia dal punto di vista fisico, dopo il grande sforzo di 48h fa, sia di fronte ad un ambiente caldo come la Fonteta che carica la sua squadra. Ma questa Virtus non ne vuole sapere di mollare, come già dimostrato più volte in questa stagione e la tripla di Hackett riporta il punteggio a -1 con 6 minuti da giocare. Gran partita nel finale. Punto a punto, sorpasso su sorpasso anche qualche errore di troppo. 4 punti in fila, di cui un pazzesco jumper, per Brandon Davies che prova lo strappo decisivo per Valencia. Belinelli segna un super tripla per il -2 a 1.30 dal termine, la Virtus non molla. Jones si guadagna 2 liberi con un fischio dubbio su una generosa difesa di Hackett, per il +4 Valencia. Niente miracolo nei secondi finale. Valencia vince in una battaglia di 40 minuti contro una Virtus Bologna generosa ma stanca nei momenti decisivi.

VALENCIA BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 79-71 (25-21, 11-26, 23-7, 19-17)

MVP BasketInside: C.Jones

VALENCIA BASKET: Jones 17, Davies 12, Robertson 12, Jovic 9, Lopez-Arostegui 9, Toure 5, Hermannsson 4, Inglis 4, Pradilla 4, Puerto 3.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 15, Lundberg 13, Belinelli 11, Cacok 8, Cordinier 7, Hackett 7, Dunston 5, Pajola 3, Dobric 2, Abass, Polonara.