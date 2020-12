EuroLega, 16ª giornata: Real Madrid in scioltezza. Nessun problema contro l’Alba

Natale senza problemi per il Real Madrid che travolge l’Alba Berlino, si prende la quinta vittoria consecutiva (la 6a in casa) e aggancia il Barcellona al secondo posto in classifica dietro solo al Cska. I tedeschi reggono soltanto un quarto e poi, al primo affondo della squadra di Pablo Laso, si lasciano trascinare dalla corrente pagando una oggettiva e debordante superiorità degli avversari provvisti di chilometriche rotazioni e un ben più alto livello di qualità tecnica.

Primo quarto nel segno di Usman Garuba, che parte in quintetto al posto dell’infortunato Randolph, e Thiemann. Entrambi illuminano i primi 10′ colpendo dalla distanza. 8 punti per il classe 2002 dei padroni di casa che chiudono avanti di un punto alla prima sirena (19-18).

Nel secondo quarto il Real Madrid fa il vuoto. Parziale di 26-12 all’interno dei secondi 20′ con un impatto terrificante sulla partita di Causeur e Llull. Il francese firma 10 punti, 5 per l’esperto elemento di Laso in un Real che va al riposo sul 45-30 e con le mani saldamente affondate nella partita.

Nella ripresa le cose non cambiano, anzi peggiorano per l’Alba. Ci sono tre triple di Carroll per il Real che tocca il +27 con i liberi di Tavares, dominante sotto i tabelloni, e poco più tardi varcano la soglia dei trenta punti di scarto con la tripla di Laprovittola per il 70-39. Il terzo quarto si chiude con il 72-44 consegnando al resto della partita un ultimo periodo utile solo ai tabellini e folgorato dal canestro di Llull a fil di sirena dei 24″ partito da oltre la metà campo. Finale 91-62 con il Real Madrid che manda ampi segnali di essere in forte salute.

Real Madrid-Alba Berlin 91-62 (19-18, 45-30, 72-44)

Real Madrid: Causeur 10, Fernandez 3, Abalde, Laprovittola 8, Alocen 2, Deck 5, Garuba 12, Carroll 9, Tavares 16, Llull 8, Thompkins 4, Taylor 9. Coach: Laso

Alba Berlin: Lo 13, Giffey 5, Delow 2, Mattiseck 3, Schneider, Nikic 2, Olinde 7, Fontecchio 3, Thiemann 8, Granger 6, Sikma 13. Coach: Aito