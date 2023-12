EuroLega, 17ª giornata: il Fenerbahçe si prende il derby di Istanbul! Anadolu Efes scende in classifica

Il derby di Istanbul inaugura la giornata di Eurolega, con il Fenerbahce che non vuole perdere il treno delle squadre con record 9-7 (dalla quarta alla decima tutte con lo stesso record) mentre Anadolu Efes ha bisogno di una vittoria per cercare di ridurre il gap proprio da quel gruppone.

QUINTETTO EFES: Larkin, Beaubois, Bryant, Osmani, Oturu

QUINTETTO FENER: Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis, Motley

Primo quarto ad altissimi ritmi, da una parte con Oturu e Bryant e dall’altra con Calathes e Hayes-Davis. Difese poco attente, ma attacchi pressoché perfetti anche quando entrano le seconde linee: bene gli “ex italiani” Daum e Thompson, ma dall’altra i soliti due (saranno 21 punti in due) pareggiano i conti a quota 29 dopo 10′ di gara.

Ad inizio secondo quarto Bryant fissa subito il massimo vantaggio interno sul +6, ma Madar risponde dalla lunga distanza. Un altro mini parziale dell’Efes con il solito Oturu ed un ottimo Tyrique Jones, però, permette ai ragazzi di coach Can di avere tre possessi di vantaggio. Motley ed un infallibile Hayes-Davis scuotono il Fenerbahce che infatti torna immediatamente a contatto (44-41 al 15′). Si fatica ora a segnare, rispetto ai primi folli minuti, ma l’Efes continua a controllare il match ancora grazie a Oturu. Si va così all’intervallo con i padroni di casa avanti 52-47.

Tyrique Jones said GIVE ME THAT 😤 pic.twitter.com/qXAihZfFIZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2023

Hayes-Davis e Calathes riducono ad un punto lo svantaggio, ma Larkin con 7 punti consecutivi ristabilisce le distanze. Il Fener però non molla mai e risponde colpo su colpo alle sfuriate offensive di Larkin (alla fine ne segnerà 15 sui 16 totali dell’Efes nel 3° quarto) e con Hayes-Davis, già a quota 22 personali, e Guduric riesce a trovare pure il vantaggio sul finire di periodo: 68-69 al 30′.

La coppia di guardie dell’Efes riparte forte, ma Biberovic impatta a quota 74. Papagiannis va in doppia cifra e Wilbekin poi dall’arco permettono al Fener di rimettere la testa avanti, parziale che continua grazie alla tripla di Calathes per il +4 ospite. Wilbekin prima prende fallo tecnico e poi regala l’and-one a Oturu, e l’Efes quindi pareggia sull’82-82 a meno di 3′ dal termine. Papagiannis è un fattore in entrambe le zone del campo, poi ci pensa Calathes da 3 a firmare il canestro del game-set-match. Finisce 84-89 con il Fenerbahçe che si prende il derby di Istanbul e inguaia l’Anadolu Efes in classifica.

MVP Basketinside.com: Nigel Hayes-Davis 24 punti e 6 rimbalzi con 5/8 da 2 e 4/5 da 3 per un PIR totale di 27

ANADOLU EFES ISTANBUL – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 84-89 (29-29, 52-47, 68-69)

EFES: Larkin 28, Beaubois 10, Bryant 8, Osmani, Oturu 19, Daum 6, Thompson 7, Jones 6, Hollatz, Zizic, Pleiss NE, Oncel NE. All: Can

FENER: Calathes 17, Wilbekin 6, Pierre 2, Hayes-Davis 24, Motley 5, Guduric 6, Papagiannis 12, Madar 3, Biberovic 7, Sestina 3, Sanli 2, Dorsey. All: Jasikevicius