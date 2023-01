EuroLega, 17ª giornata: impresa Virtus, che vittoria a Barcellona!

FC BARCELONA BASKET 75 – 83 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (15-26;39-42;57-60)

La Virtus vola in Spagna per affrontare la capolista dell’EuroLega e tentare un colpo a sorpresa che potrebbe dare grande fiducia segnando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. E l’inizio sorride alla squadra di Scariolo che trova nella coppia Ojeleye-Shengelia prima e Jaiteh-Lundberg dopo le chiavi per mettere in difficoltà il Barça e portarsi avanti di 6, 9-15. Gli spagnoli sono molto imprecisi al tiro, tentano una reazione con Abrines ma sul parquet c’è una squadra che d

omina e quella è la Virtus. Tripla di Alessandro Pajola, canestro di Jordan Mickey e la squadra emiliana vola sul 15-26 dopo dieci minuti di gioco.

I primi minuti del secondo periodo sembrano confermare le buone sensazioni per la Virtus, con Mickey che insacca il canestro del +12 al 13′ e il Barça incapace di reagire. Ma gli spagnoli vengono fuori sfruttando quattro liberi consecutivi a segno e si riportano sotto di cinque con la tripla di Sanli. I ragazzi di Scariolo subiscono il colpo, segnano ancora Da Silva e Higgins e in poco meno di tre minuti il match è praticamente in parità, 29-30. Mannion è il primo a scuotere i suoi con una bomba dall’arco, Lundberg risponde presente nel finale e nonostante le difficoltà la Virtus tiene il vantaggio all’intervallo, 39-42.

La pausa lunga arriva nel momento giusto per le V nere che escono di nuovo forti dagli spogliatoi e infilano un break da 5-0 nei primi possessi del terzo periodo. Il match è comunque equilbrato, Kuric si mette in proprio e porta le squadre di nuovo a contatto, mentre sono i liberi di Vesely al 25′ a dare il primo vantaggio alla squadra di casa. Lundberg non ci sta e ribalta subito la situazione, ben coadiuvato da Bako che mette tre punti importanti per chiudere il periodo ancora avanti, 57-60.

Mancano solo dieci minuti alla fine e la Virtus entra in uno stato di grazia, domina in difesa e trova i canestri giusti per portarsi sul +7, 59-66, al minuto numero 34. Vesely e Kuric provano a spaventare gli emiliani, ma ci pensa Milos Teodosic a rimettere le cose in chiaro, tripla e vantaggio che rimane invariato. I ragazzi di Scariolo non si fermano, continuano a rispondere colpo su colpo ai canestri dei blaugrana e si affidano ai canestri di Teodosic e ai liberi di Ojeleye per mettere il punto esclamativo sulla partita. Finisce 75-83 al Palau, vittoria clamorosa della Virtus, cade la capolista.

Tabellino

Barcellona: Da Silva 11, Pauli, Sanli 3, Vesely 12, Kalinic 4, Laprovittola 11, Abrines 9, Higgins 5, Kuric 11, Jokubaitis, Mirotic 9, Nnaji. Coach: S. Jasikevicius

Virtus Bologna: Mannion 3, Belinelli, Pajola 5, Bako 8, Jaiteh 10, Lundberg 20, Shengelia 5, Mickey 6, Camara, Weems 4, Ojeleye 14, Teodosic 8. Coach: S. Scariolo