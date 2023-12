EuroLega, 17ª giornata: La Virtus Bologna gioca da grande d’Europa alla Stark Arena e batte il Partizan. Decisivo Lundberg nel finale

La Virtus Bologna chiude il girone d’andata della Turkish Airlines EuroLeague contro il Partizan Belgrado di Coach Obradovic. Campo difficile ma Virtus vogliosa di chiudere bene anche in un campo ostico come quello della Stark Arena.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADE: Dozier, Punter, Ponitka, Vukcevic, Caboclo.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Dunston.

Partita fisica e dura sin dall’inizio nella bolgia della Stark Arena di Belgrado. Ottimo inizio di Isaia Cordinier su due lati del campo, agente speciale su Kevin Punter e bravo ad attaccare subito il canestro e trovare punti con maestria. Nonostante qualche fallo di troppo (già 2 per Cordinier e Dunston a metà primo quarto), è una buonissima Virtus che gioca bene, attacca con pazienza e punisce le scelte difensive del Partizan. Bologna prova la fuga toccando il +9, con un ottimo Cacok, ma nel finale di quarto entrano forze nuove e importanti per il Partizan. Nunnally segna 5 punti in fila, compresa la tripla del -5 a fine primo quarto.

Nunnally e Caboclo iniziano fortissimo il secondo quarto, impattando nel punteggio, ma la parità dura poco. La Virtus trova risorse dalla panchina, come spesso mostrato in stagione, e piazza un nuovo parziale firmato Abass e Lundberg, cecchini dalla lunga distanza. Altro strappo importante degli uomini di Banchi, di nuovo sul +9. La Virtus Bologna prova la fuga mentre il Partizan rincorre, come nel primo quarto. Le V nere chiudono sul +5 all’intervallo lungo con un rendimento ben distribuito per l’intero roster, con Lundberg top scorer, mentre il Partizan ha in Nunnally-Caboclo l’ancora di salvataggio in un primo tempo con tante, troppe palle perse.

Super inizio di terzo quarto per la Virtus Bologna che piazza un parziale di 8-0 per il massimo vantaggio sul +13. Sembra un film già visto, anche in questa occasione nel massimo momento della Virtus, arriva la risposta pronta del Partizan. Controparziale di 9-0 dei serbi e finalmente un Kevin Punter che trova la via del canestro dopo un primo tempo difficile per l’ex di giornata. Tante botte, tanti contatti e gioco che si ferma più volte con anche gli arbitri in difficoltà e molto dubbiosi su dei fischi. Brutta notizia per la Virtus con Daniel Hackett che si infortuna alla caviglia, da solo, ed esce dolorante ma sulle sue gambe. A 10 minuti dal termine, +5 Virtus Bologna sul Partizan Belgrado.

Battaglia su ogni possesso in questo ultimo quarto. Importantissimo Alessandro Pajola, sempre eccezionale in difesa ma anche bravo a prendere ottime decisioni in attacco. Dopo un primo tempo intero in panchina, Frank Kaminsky segna tiri importanti dalla lunga distanza dopo un momento di adattamento. L’ex NBA segna ed è protagonista nel curioso percorso inverso di Bruno Caboclo, non impiegato nel secondo tempo dopo aver giocato i primi 20 minuti senza riposo. É proprio una tripla di Kaminsky che segna il -1. Torna Daniel Hackett per la Virtus, importantissima notizia. I liberi di Lundberg riportano la Virtus a 2 possessi di distanza a 2 minuti dal termine. Ma il Partizan non molla e con Nunnally si riporta a un punto di distanza con un minuto scarso da giocare. Pazzesco canestro di Lundberg in penetrazione, ancora l’uomo dei tiri pesanti, per il +3 Virtus a 18 secondi dal termine. Punter dalla lunetta fa 2 su 2 per il nuovo -1. Belinelli subisce fallo e segna entrambi i liberi per il +3 Virtus. Pajola commette un duro fallo su Punter che segna il primo e sbaglia di proposito il secondo. Sul rimbalzo la palla è Partizan a 3.4 dal termine. La preghiera di Kaminsky si stampa sul ferro.

Virtus Bologna vincente in una battaglia di 40 minuti contro il Partizan alla Stark Arena e secondo posto nuovamente agganciato.

PARTIZAN BELGRADE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-77 (18-23, 18-18, 19-19,

MVP BasketInside: I.Lundberg

PARTIZAN BELGRADE: Nunnally 19, Jaramaz 12, Punter 12, Caboclo 10, Kaminsky 10, Dozier 5, LeDay 5, Ponitka 2, Andjusic, Vukcevic.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 16, Belinelli 14, Abass 10, Hackett 10, Shengelia 10, Cordinier 9, Cacok 4, Dunston 3, Pajola 1, Polonara.