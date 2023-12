Eurolega, 17ª giornata: Asvel spaventa il Real. Il Maccabi passa a Kaunas. Panathinaikos e Bayern vincenti in casa

L’ultimo giovedi del 2023 di Eurolega si completa con l’ennesimo successo della capolista Real Madrid che vince il testa coda con l’Asvel Villeurbanne ma i francesi di Pozzecco si sono arresi soltanto dopo lo scoccare del 40′. Vince fuori casa anche il Maccabi accentuando il momento no dello Zalgiris. Il Panathinaikos prosegue il momento di forma stendendo a Oaka la Stella Rossa, il Bayern vince l’equilibratissima sfida interna contro il Valencia.

ASVEL VILLEURBANNE – REAL MADRID 76-77 (19-18, 20-15, 18-18, 19-26)

Il Real Madrid insegue l’Asvel Villeurbanne per tre quarti ma nell’ultimo periodo mette a segno il break che tramortisce i francesi e vale per la capolista il successo numero 16 su 17 incontri disputati in Eurolega. 30′ impeccabili per gli uomini di Gianmarco Pozzecco che conducono 19-18 al 10′ e 39-33 al 30′. L’Asvel regge anche in avvio di ripresa chiudendo avanti 57-51 il terzo quarto. In avvio dell’ultimo periodo arriva il graffio mortale del Real. Parziale impietoso di 16-0 per la capolista che mette la freccia demoralizzando i transalpini. L’Asvel ha però la forza per resistere e rientrare. A -1’05” Scott realizza la tripla del -1 (72-73) che riaccende la LDLC Arena. A -48″ dal termine Lee segna in sospensione il canestro del pareggio a quota 74 dopo l’1/2 di Campazzo. Il Real va sul sicuro andando da Tavares per un comodo canestro da sotto (74-76) a -32″. Dall’altra parte Luwawu-Cabarrot fallisce il tiro della nuova parità. Ancora 5″ da giocare e altro 1/2 di Campazzo (74-77). Dopo il time out l’Asvel trova due punti immediati di Lauvergne per il -1. Pozzecco ordina il fallo che viene speso su Llull. L’esperto spagnolo sbaglia il primo e ripete l’errore appositamente alla sua seconda opportunità. Rimbalzo dell’Asvel che può solo far partire la preghiera da centrocampo mentre la sirena del 40′ spegne i suoi sogni. Finale 76-77 per il Real che continua a vincere ma se l’è vista davvero brutta. Onore al merito per l’Asvel riemersa dopo il colpo da k.o subito a inizio di ultimo quarto. 20 punti per Luwawu-Cabarrot, 17 di Paris Lee, 16 di Joffrey Lauvergne per il team del Poz. 16 punti e 12 rimbalzi di Tavares, 17 di Poirier per il Real.

ASVEL: Luwawu-Cabarrot 20, Lee 17, Lauvergne 16, Scott 10, Kahudi 5, Egbunu 4, Fall 4, Jackson, Lighty.

REAL MADRID: Poirier 17, Tavares 16, Musa 10, Causeur 9, Llull 9, Abalde 7, Campazzo 6, Rodriguez 3, Diagne, Gonzalez, Ndiaye.

ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI TEL-AVIV 70-78 (18-16, 15-16, 16-29, 21-17)

Continua il momento negativo dello Zalgiris che sul proprio campo contro il Maccabi Tel Aviv incombe nella sesta sconfitta consecutiva, la 4a in casa. Il Maccabi ottiene il successo grazie a un parziale di 29-16 arrivato nel terzo quarto e difronte al quale i lituani non hanno saputo reagire nell’ultima parte di gara. Josh Nebo con 22 punti è il migliore per gli israeliani che portano in doppia cifra anche Blatt (14) Brown (11) Sorkin (11) e Colson (11). Per la squadra di Kattash si tratta della terza vittoria nelle ultime 4 partite, la terza in trasferta della sua più che complicata Eurolega.

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 18, Sumner 14, Birutis 8, Ulanovas 8, Giedraitis 7, Smits 6, Manek 3, Hayes 2, Hollins 2, Lekavicius 2, Dimsa, Lavrinovicius.

MACCABI TEL AVIV: Nebo 22, Blatt 14, Brown 11, Colson 11, Sorkin 11, Menco 4, Rivero 4, Webb III 1, Cleveland, Cohen, DiBartolomeo.

Dopo il tris vincente fuori casa il Panathinaikos fa poker superando la Stella Rossa all’Oaka. Ottava vittoria nelle ultime 11 uscite in Europa per gli ateniesi di Ataman che liquidano la pratica con una partita autoritaria sempre tenuta in mano. 20-17 al 10′ e 38-31 a metà percorso per il Panathinaikos che arriva in doppia cifra di vantaggio alla fine del terzo periodo (61-50) prima di allungare definitivamente nell’ultima parte di gara. Finale 82-65 e vittoria che consolida i verdi di Atene in orbita playoff. La Stella Rossa non riesce a dare continuità alla sua Eurolega con la 4a sconfitta nelle più recenti 6 gare disputate. Per il Panathinaikos ci sono 15 punti di un buon Mitoglou, 14 di Grant, 13 di Lessort. Sul fronte serbo 15 a testa per Bolomboy e Nedovic, 12 di Mitrovic e Dos Santos.

PANATHINAIKOS ATHENS: Mitoglou 15, Grant 14, Lessort 13, Grigonis 9, Sloukas 9, Antetokounmpo 8, Nunn 6, Hernangomez 4, Kalaitzakis 2, Vildoza 2, Balcerowski.

CRVENA ZVEZDA: Bolomboy 15, Nedovic 15, Yago 12, Mitrovic 12, Hanga 6, Davidovac 2, Tobey 2, Giedraitis 1, Lazarevic, Lazic, Simonovic, Teodosic.

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate al BMW Park in EuroLega per il Bayern Monaco che al termine di una partita avvincente e incerta fino alla fine supera il Valencia con gli spagnoli che rallentano con il secondo k.o nelle ultime tre gare oltreconfine. Squadre sempre a contatto con il Bayern capace di mettere il naso avanti nell’ultimo quarto e vittorioso grazie al libero di Edwards che mette i bavaresi a +4 prima della tripla finale di Robertson che chiude i conti sull’85-84 per la squadra di Laso. Il Bayern alla fine ha sei giocatori in doppia cifra con i 13 punti a testa di Bolmaro e Booker, i 12 di Lucic e Obst, 11 di Brankovic e 10 di Edwards. Per il Valencia in attesa degli sviluppi sul probabile arrivo di Pangos ci sono i 21 punti di Brandon Davies e i 19 di Chris Jones.

FC BAYERN MONACO: Bolmaro 13, Booker 13, Lucic 12, Obst 12, Brankovic 11, Edwards 10, Bonga 5, Francisco 3, Giffey 2, Radoncic 2, Weiler-Babb 2, Harris.

VALENCIA BASKET: Davies 21, Jones 19, Lopez-Arostegui 9, Anderson 8, Robertson 8, Reuvers 7, Hermannsson 4, Pradilla 4, Toure 4, Puerto.